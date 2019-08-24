Сирия новости 24 августа 22.30: армия Турции начинает операцию в Сирии, конвой с оружием от США прибыл в Хасаку

Сирия, 24 августа. Турецкая армия начинает операцию по созданию «зоны безопасности» в Сирии, 200 грузовиков с оружием от США пришли SDF, САА штурмует позиции боевиков в районе Кабаны. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вновь атаковала позиции боевиков в горах Латакии и в Идлибе.

ВКС РФ: наносят удары по террористам в Латакии и Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подбила курдский автомобиль в районе Мараназа.

Турция: объявила о начале первой фазы операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковали САА на севере Хамы, подбили танк САА на севере Латакии, похитили медиаактивиста в Идлибе.

Курды: атаковали ССА на севере Алеппо, обнаружили склад оружия боевиков ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела наблюдательные полеты на границе Турции и Хасаки, уничтожила лагерь ИГИЛ1 в иракской провинции Анбар, пригнала из Ирака новый конвой с оружием для SDF.

Провинция Латакия

Ожесточенные столкновения вновь вспыхнули в районе населенного пункта Кабана на севере Латакии, позиции возле которого обороняют террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана», сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV). Правительственные силы вновь пошли на штурм хорошо укрепленных позиций джихадистов. Как сообщает Step News, боевикам удалось подбить танк САА противотанковой ракетой. В наступлении правительственные силы поддерживают вертолеты ВКС РФ, сообщает источник, которые наносят удар за ударом по позициям террористов.

Провинция Алеппо

Боевики «Свободной сирийской армии» и курдские силы обмениваются ударами на севере провинции Алеппо. Интенсивность боестолкновений возросла в связи с ожидаемым началом операции турецкой армии по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

Курдский медиаисточник (@afrinactivists) сообщает об операции курдского ополчения против позиций и укреплений протурецких формирований ССА в районе города Азаз — одного из эпицентров столкновений. Курдские отряды атаковали ССА в районе населенного пункта Кафр-Хашир, уничтожив двоих боевиков из «Файлак аш-Шам».

Тем временем ССА, как сообщает источник в Twitte (@HalabTodayTV) удалось подбить в районе Мараназа боевую машину курдского ополчения YPG, количество жертв и пострадавших не называется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы проамериканской коалиции SDF обнаружили склад оружия, оставленный боевиками группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает пресс-служба американской коалиции в Twitter (@CJTFOIR).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжается противостояние между силами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок и правительственными войсками. ВВС Сирии нанесли удар по позициям боевиков в районе Кафр-Амим на юге Идлиба, сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV).

Тем временем боевики из «службы безопасности» «Тахрир аш-Шам» арестовали медиаактивиста из идлибского медиацентра. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) полагает, что арест связан с недавними протестами и массовым недовольством в провинции Идлиб. Медиаактивист был схвачен в своем доме и увезен в неизвестном направлении, его похищение вызвало возмущение и протесты населения города.

Источник в Twitter (@huseyinbozan) приводит заявление министра обороны Турции Хулуси Акара, который пообещал «применить право на самооборону» в случае нападения на любой из наблюдательных пунктов турецкой армии в идлибской зоне деэскалации. Напомним, наблюдательный пункт №9, расположенный близ Мурека, оказался в полной осаде правительственных сил.

Провинция Ракка

Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале первой фазы совместной турецко-американской операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии, сообщает Step News. Источник сообщил агентству, что в рамках договоренностей между Турцией и США проамериканские силы начали покидать город Телль-Абъяд и другие города на границе Сирии и Турции.

Напомним, в рамках плана предполагается создание свободной от присутствия курдских формирований зоны шириной не менее 5 км. Патрулирование в этих районах будут совместно осуществлять турецкие силы и силы международной коалиции во главе с США. «Зона безопасности» протянется через провинции Алеппо, Ракка и Хасака.

Тем временем боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали жителя провинции Ракка по имени Юма Яхья ад-Дахиль. Как сообщает «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR), мужчина был арестован в своем доме в Телль-Абьяде и увезен в неизвестном направлении.

Провинция Хама

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли правительственные из тяжелых минометов на севере провинции Хама. Медиаисточник террористов в Twitter (@alwataniaTahrer) сообщает об убитых и раненых в рядах САА в результате обстрела из 120-мм минометов в районе населенного пункта Аль-Каракат.

Провинция Хасака

Источник в Twitter (@NotWoofers) сообщает о пролете вертолетов американской коалиции в районе границы Сирии и Турции от Рас аль-Айна до Телль-Абъяда в провинции Хасака. Также агентство SANA сообщает о появлении на территории провинции Хасака очередного американского конвоя с оружием и оборудованием для проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Американский конвой с оружием, состоящий из 200 грузовиков, вошел с территории Ирака через пограничный переход «Замалка» и прибыл в Камышлы. Предполагается, что в дальнейшем этот конвой направится в Рас аль-Айн.

Ирак

Бойцы отрядов иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили «джихад-мобиль», который пытался добраться до их позиций. Как сообщает источник в Twitter (@TomtheBasedCat) столкновение произошло к югу от населенного пункта Аль-Каим близ границы с Сирией. Вероятнее всего, атаку с использованием заминированного автомобиля пытались провести боевики «спящих ячеек» ИГИЛ.

Тем временем, сообщает тот же источник, силы международной коалиции во главе с США нанесли удар и уничтожили лагерь боевиков группировки «Исламское государство» в долине Хуссейния к югу от города Эр-Рутба в провинции Анбар. Кроме того, в провинции Найнава иракская армия уничтожила три подземных туннеля, которые использовали боевики ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.