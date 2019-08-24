«Динамо» предлагало 24 млн евро за нападающего «Фиорентины»

Москва, 24 августа. Московское «Динамо» интересовалось возможностью приобретения нападающего «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, столичный клуб предложил флорентийцам 24 миллиона евро за аргентинского форварда. «Фиалки» дали согласие на переговоры между российским клубом и футболистом, однако сам игрок отказался от предложенного контракта.

Сообщается, что бело-голубые предлагали игроку четырехлетний контракт с зарплатой в районе 2,5 миллиона евро в год. Футболист выступил против переезда в российский чемпионат.

Симеоне перешел в «Фиорентину» из «Дженна» летом 2017 года за 17 миллионов евро. На его счету 80 матчей, 22 забитых мяча и 11 результативных передач за команду из Флоренции. Также в активе 24-летнего нападающего шесть матчей за сборную Аргентины, в которых он отметился одним голом.

Спортсмен, отметим, является сыном известного футболиста и тренера Диего Симеоне, а также братом Джанлуки Симеоне, нападающего аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».

Накануне источник ФАН сообщил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с итальянской «Болоньей» о продаже полузащитника Матиаса Краневиттера. Стороны обсуждают сумму трансфера и формат выплат — ожидается, что она составит порядка 4 миллионов евро.

При этом московский «Спартак» может вернуться к переговорам с полузащитником «Ниццы» Адриеном Тамезом. По словам источника ФАН, российский и французский клубы согласовали трансферную стоимость игрока — она составит 10 миллионов евро.