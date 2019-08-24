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Королевский эксперт рассказала, почему Миддлтон и Маркл нельзя беременеть одновременно

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Королевский эксперт рассказала, почему Миддлтон и Маркл нельзя беременеть одновременно

Лондон, 24 августа. Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, почему герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл не могут забеременеть одновременно.

Николл расстроила букмекеров, которые поспешили сделать прогноз на то, что в семье обеих герцогинь в 2020 году может быть пополнение. Королевский эксперт объяснила, что все дело в протоколе монаршей семьи.

В документе четко прописан порядок анонсирования важных событий в королевском доме. Одно событие ни в кое случае не должно отодвигать в тень другое. При этом необходимо учитывать порядок старшинства.

Николл пояснила, что если Миддлтон и Маркл решат рожать, то герцогине Сассекской, вероятно, придется подождать с зачатием. По мнению эксперта, вряд ли герцогини и их супруги решатся нарушить протокол, передает Express.co.uk.

Королевский эксперт рассказала, почему Миддлтон и Маркл нельзя беременеть одновременно

Пример строгого следования протоколу можно привести из истории королевской семьи. Принцесса Маргарет — сестра королевы Великобритании Елизаветы II — хотела объявить о своей помолвке, однако ей запретили это делать до рождения принца Чарльза.

Впрочем, можно найти и исключения из правила. Любопытно, что им стала та же Маркл, которая объявила о своей беременности на свадьбе принцессы Евгении. По мнению королевского эксперта, девушка может пойти наперекор принятым нормам.

Ранее Миддлтон и ее семья воспользовались услугами дешевых авиалиний FlyBe. По мнению СМИ, бюджетный полет стал молчаливым укором расточительным герцогам Сассекским — Меган Маркл и принцу Гарри.

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