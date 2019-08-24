Соловьев возмущен призывами бежавшего в Британию Ходорковского к беспорядкам в Москве

Москва, 24 августа. Известный российский журналист Владимир Соловьев обрушился с жесткой критикой на беглого олигарха Михаила Ходорковского, который призывает россиян «сплотиться против режима» и поддержать незаконные акции в Москве.

Ходорковский в своих социальных сетях призывает москвичей голосовать на выборах в Мосгордуму за определенных кандидатов, поддержавших задержанных на незаконных митингах в Москве, а также выходить на протесты.

Призывы беглого олигарха возмутили Соловьева. Журналист отметил, что Ходорковский указывает москвичам, как жить, находясь в Британии, хотя мог бы показать россиянам личный пример.

Соловьев убежден, что Ходорковский не собирается покидать королевство и просто ищет пушечное мясо для своих схем.

«И не надо из себя строить политического узника совести, борца с режимом… Олигарх, подминавший под себя Россию, гулявший по стране как по буфету. Жесткий, беспринципный, руки по локоть в крови», — охарактеризовал Соловьев бывшего председателя «ЮКОСа».

Телеведущий также напомнил, что Ходорковский массово скупал лояльность депутатов и журналистов. По его словам, многие либеральные представители СМИ настоящего времени были прикормлены Ходорковским.

Ходорковский так страстно всех призывает к действию, так обличает всех равнодушных, агитирует , жжёт глаголом. И все из Лондона. А что не личным примером? И не надо из себя строить узника совести, борца с режимом.

Детям сказки пусть рассказывает, https://t.co/4yX6qKNMP9 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 23 августа 2019 г.

Соловьев обратился к россиянам, в первую очередь, к молодежи, с призывом ознакомиться с деятельностью МБХ и скандального блогера Алексея Навального. Молодежь является лишь расходным материалом для «оппозиционеров», считает Соловьев.

«Они на вас наводят морок. Вы для них лишь расходный материал. Они не идеалисты и не романтики. Ими движут алчность, эго, жажда мести, болезненное тщеславие», — написал Соловьев в Telegram-канале.

Соловьев также отметил, что в случае ареста либералы не станут помогать своим последователям. По его мнению, их просто-напросто бросят на произвол судьбы.

Напомним, так называемая «оппозиция» устроила в Москве незаконные акции из-за того, что МГИК отказала в регистрации в качестве кандидатов в депутаты в МГД некоторым либералам. Отметим, что отказ был законно обоснован: в подписных листах «оппозиционеров» было много липовых подписей и автографы мертвецов. В частности, у Любови Соболь, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», процент брака составил почти 15% при допустимом показателе в 10%.

В связи с участием в массовых беспорядках на незаконных митингах в Москве были арестованы 13 человек. Несмотря на призывы «оппозиции» поддержать арестованных, в реальности их действия ограничены лишь символическими жестами. Так, например, Навальный заявил о готовности выделить на каждого арестованного по 1000 рублей. Эта сумма выглядит смехотворной на фоне роскошного отдыха семьи блогера, на который он тратит миллионы.