Лебедев признался, что инфантильные бездельники-либералы «взрывают» ему мозг

Москва, 24 августа. Известный дизайнер Артемий Лебедев назвал либералов «инфантильными бездельниками», которые любят проводить шумные акции, но при этом ничего не умеют. Об этом он рассказал в интервью Ирине Шихман, выступая на YouTube-канале «А поговорить?».

«У меня от этого мозг взрывается, меня прям бесят либеральные аргументы бездельников, которые говорят, что сейчас все плохо, а мы хотим хорошо», — отметил он.

Лебедев полагает, что либералы используют психологический трюк, чтобы собрать вокруг себя людей. Люди считают, что они становятся лучше, выходя на митинг, а в итоге просто покупают себе «микроиндульгенцию». Так часто делают мамы и папы, которые покупают детям игрушки не чтобы порадовать ребенка, а чтобы убедить самих себя в том, что они по-прежнему хорошие родители.

«Демонстрации дают ровно то же самое», — подчеркнул дизайнер.

Напомним, что ранее Мосгоризбирком отстранил от выборов в Мосгордуму Любовь Соболь, Илью Яшина и других либеральных кандидатов, которые были уличены в массовых нарушениях. У Соболь, в частности, полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

После этого «оппозиция» начала проводить в Москве незаконные митинги и шествия, которые почти всегда заканчивались беспорядками. В итоге Илья Яшин и Дмитрий Гудков были арестованы, а Любовь Соболь оштрафовали почти на миллион рублей.