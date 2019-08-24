Зеленский отменил введенный при Порошенко тренд на вышиванки

Киев, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский отменил тренд на вышиванки, который ввел его предшественник на посту главы государства Петр Порошенко. Участники торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины, в этом году не были одеты в национальные костюмы.

Отметим, что при Порошенко его соратники приходили в вышиванках на массовые праздничные мероприятия. Супруга экс-президента Украины Марина Порошенко тоже предпочитала национальный наряд. В предыдущие годы в честь праздника надевали вышиванки и посетители массовых мероприятий.

Нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для торжеств белое платье ниже колен. Белые наряды были и на артистах, которые выступали на сцене. Гимн Украины в праздничный день исполнила Тина Кароль. По случаю Дня независимости страны певица нарядилась в пышное белое платье.

Таким образом, Владимир Зеленский отменил тренд на использование национальных костюмов на массовых торжественных мероприятиях. В вышиванках и национальных костюмах пришли только некоторые политики, участники и зрители альтернативного государственным мероприятиям «Марша защитников Украины», передает «Страна.ua».

Ранее президент Украины произнес торжественную речь в честь Дня независимости страны, при этом Зеленский ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор».

Напомним, День независимости Украины отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году Верховным советом УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины от Советского Союза.