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Молдавия возобновляет стратегическое партнерство с РФ по всем направлениям

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Молдавия возобновляет стратегическое партнерство с РФ по всем направлениям

Кишинев, 24 августа. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о возобновлении стратегического партнерства с Россией по всем направлениям. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на праздновании 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков​​​.

Додон отметил, что за последствии годы у высшего руководства России и Молдавии очень хорошие отношения. Страны возобновили нормальные отношения на уровне парламентов и осуществляют контакты.

«Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям…» — резюмировал президент Молдавии.

Премьер-министр республики посетит Россию в ближайшее время. Сам Додон планирует прилететь в РФ в сентябре этого года.

Молдавия возобновляет стратегическое партнерство с РФ по всем направлениям

Перед этим в Россию приедет глава МИД Молдавии, а затем состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров. Додон в очередной раз подчеркнул, что это свидетельствует о восстановлении нормального сотрудничества государств.

Президент Молдавии поблагодарил Москву за помощь в течение последних лет.

«Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом РФ», — пояснил он. 

Отдельное внимание он уделил сотрудничеству министерств обороны двух стран. По оценке Додона, в ходе недавнего визита министра обороны в Москву состоялся конструктивный диалог, стороны наметили направления взаимодействия в военной области.

«Думаю и тут есть перспектива», — констатировал он.

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