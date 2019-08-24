Пьяные бойцы ВСУ спалили в Донбассе казарму и склад с дорогой американской техникой

Донецк, 24 августа. Бойцы Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения спалили в Донбассе казарму и склад с техникой, пожар закончился существенными потерями. Об этом рассказал глава пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, возгорание стало следствием распития спиртных напитков боевиками 501-го батальона ВСУ. Пламя в казарме удалось потушить, однако к тому времени оно уже успело перекинуться на склад средств связи, указал Безсонов, отметив, что технику спасти не получилось.

Так, руководство украинской армии заявило о сгоревших 20 километрах полевого кабеля различной емкости, шести телефонных аппаратах ТА-57, четырех радиостанциях Р-105 и полевом коммутаторе П-193. При этом, по словам Безсонова, военачальники предпочли умолчать о находившихся на складе станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48 и радиостанции Harris FALCON III, поставленных из США.

Глава пресс-службы обратил внимание на то, что после пожара, устроенного пьяными бойцами, от американского оборудования не осталось и следов, тогда как командование батальона скрывает факт пропажи и своими силами разыскивает дорогую технику.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявил о большом числе небоевых потерь киевской армии, которое растет из-за неосторожного обращения силовиков с оружием, употребления спиртных напитков, наркотиков. Погибают военные также из-за болезней и аварий, добавил он.