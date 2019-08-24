Чичерина назвала Крым жемчужиной России

Коктебель, 24 августа. Известная рок-певица Юлия Чичерина, которая принимает участие в музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party, назвала Крым жемчужиной России, и указала, что регион развивается и становится лучше.

В разговоре с журналистами исполнительница отметила, что последний раз посещала Крым несколько лет назад — по ее воспоминаниям, поездка была в 2014 году.

«Мне есть с чем сравнивать, я вижу вот эту линию, как все постепенно расцветает, развивается, улучшается. Круто. Я люблю Крым, это жемчужина России», — оценила она.

На фестивале, который проводится при поддержке министерства культуры РФ, артистка исполнит хиты «Жара», «Тула», а также еще несколько других своих композиций. Она не исключила, что может принять участие в записи совместного альбома с арт-директором фестиваля Сергеем Головней.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ. Севастополь стал городом федерального значения.

В 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией. За эти годы полуостров претерпел положительные изменения, что уже отметили многие иностранные политики и общественные деятели, побывавшие в российском регионе. Так, журналист издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж оценил вклад президента РФ Владимира Путина в развитие Крыма и обратил внимание на результаты статистических опросов, которые показывают положительное отношение граждан по всему миру к воссоединению полуострова с Россией.

В восторге от региона остались и общественники из США, которые признались, что по-настоящему влюбились в Крым.