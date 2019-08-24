Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину вместо России

Брюссель, 24 августа. Глава Евросовета Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 в 2020 году вместо России Украину.

Туск во время визита во французский Биаррице, где в этом году пройдет встреча «Большой семерки», прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона и главы США Дональда Трампа пригласить Россию в G7.

«Условия исключения РФ остались, — констатировал он, — нельзя согласиться с этим предложением».

При этом Туск добавил, что членам «Большой семерки» можно рассмотреть идею приглашения на следующую встречу объединения Украины в качестве гостя.

Напомним, Трамп ранее поддержал предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Предполагается, что американский лидер поднимет вопрос присоединения РФ к «Большой семерке» на ближайшем саммите в Биаррице.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь отметил, что Москва считает полезными любые контакты с государствами G7 и не исключает возобновления формата G8.

Канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании. При этом глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выразил мнение, что восстановление G8 путем возвращения России станет «неверным сигналом» Москве. А председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан подчеркнул, что государства должны говорить друг с другом о противоречиях именно тогда, когда есть кризисные ситуации и конфликты.