Триполи показался корреспондентам ФАН «заброшенным раем»

Федеральное агентство новостей направило в Ливию своих корреспондентов для выяснения ситуации с задержанными там россиянами. Ранее в Ливии были задержаны сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей. Во вторник, 20 августа, корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис вылетели из Петербурга в Северную Африку.

Командировке предшествовала серьезная подготовительная работа, связанная с оформлением документов для легального пребывания журналистов ФАН на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи. Переговоры заняли полтора месяца и увенчались успехом. И вот корреспонденты Федерального агентства новостей, работающие в Ливии, делятся первыми впечатлениями о столице страны — Триполи.

Сегодня мы впервые вышли из отеля в город, ознакомиться с будущим «рабочим местом». Выходили, надо заметить, с некоторым душевным трепетом — слишком много мрачных слухов о нынешней обстановке в Тараблусе-Триполи бродит нынче по Интернету. Да и российский консульский работник в Тунисе, узнав, куда мы собираемся, посмотрел на нас с нескрываемой жалостью и, кажется, мысленно покрутил пальцем у виска.

Однако, работа есть работа...

Вооружились загранпаспортами, выдвинулись и... попали в заброшенный рай. Триполи, без преувеличения, прекрасен! Был... Масса небоскребов и роскошных отелей, первые — не достроены, вторые — закрыты за отсутствием постояльцев. Парки и пальмовые рощи — когда-то красивейшие, а нынче неухоженные и какие-то забытые. Брошенные легковушки вдоль обочин. На улицах не сказать, что очень грязно, просто видно, что жители заботятся о чистоте своими силами, не надеясь на коммунальные службы.

При этом — отличная погода и, разумеется, море с действующим городским пляжем. На котором почти нет людей, а легкий прохладный бриз гоняет по песку обрывки полиэтилена. Превосходные дороги! Хоть и построенные 30 лет назад, но до сих пор идеально гладкие. Но все равно — построенные 30 лет назад.

Сказать, что обстановка в городе нервная? Нет! Люди живут обычной жизнью, несмотря на то, что линия фронта проходит в 10 — 15 километрах от центра, и шальные мины частенько рвутся в пригородах. Совсем не видно ни полиции, ни армии — только один раз мы заметили франтоватого регулировщика в белоснежной форме, да какой-то затрапезный пикап с пулеметом на борту. Играют дети, супермаркет, куда мы заехали за бытовыми мелочами, полон покупателей, почтенные старцы ведут беседы о вечном, сидя в тени пальм... Кстати, не видно завсегдатаев любой восточной улицы — нищих и попрошаек.

Мы немного волновались, как люди будут реагировать на то, что мы из России. Оказалось — волновались зря. Отношение к нам ровное и заинтересованно-дружелюбное, а немолодой официант в ресторанчике, куда мы заехали пообедать, даже вспомнил несколько русских слов в честь нашего визита.

Да, этот рай мог быть не заброшенным, а вполне действующим и туристическим, если бы... Слишком много «если бы» для того, чтобы это случилось в обозримом будущем. И от обычных ливийцев тут, кажется, мало что зависит.

А общие ощущения? Нет, не тревожно. Но как-то маятно и ненадежно. Хрупко...

Напомним, в ночь с 16 на 17 мая 2019 года в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, занимавшиеся социологическими исследованиями в Ливии. Социологи въехали на территорию Ливии абсолютно законно, с соблюдением всех дипломатических, пограничных и таможенных формальностей.

Местные власти сначала проявляли интерес к результатам научной работы российских социологов и не чинили им препятствий. Более того, третий участник группы — Александр Прокофьев — после завершения командировки беспрепятственно покинул территорию страны. Однако затем оставшиеся в Триполи двое сотрудников фонда перестали выходить на связь. В ситуацию пытался вмешаться МИД РФ, общественные организации и российские политики, однако пока ситуация далека от разрешения.