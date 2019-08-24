Шойгу передал Молдавии знамена времен Великой Отечественной войны

Кишинев, 24 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал боевые знамена Красной Армии своему молдавскому коллеге Павлу Войку на церемонии празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

«Сегодня Россия делает жест доброй воли и передает Республике Молдова воинские реликвии нашей славной победы — боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507 армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка​​​. Личный состав этих частей покрыл себя неиссякаемой славой в борьбе с фашистами», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что «необходимо пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории». Шойгу сказал, что 24 августа отдают дань уважения и вспоминают тех, кто в 1944 году отстоял независимость молдавских земель. Как отметил министр обороны РФ, с фашистским захватчиком сражались представители разных национальностей

«Их подвиг останется примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужит нравственным ориентиром для молодежи, которую нужно воспитывать на высоких идеалах патриотизма и гордости за победу», — добавил Шойгу.

Ранее пресс-секретарь главы Минобороны РФ Россияна Марковская сообщила, что во время визита в Молдавию Шойгу встретится с президентом страны Игорем Додоном. Вместе они посетят «Шерпенский плацдарм», откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. Кроме того, Шойгу проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.