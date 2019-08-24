Пьяные танцы Бузовой не понравились пользователям Instagram

Бали, 24 августа. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram видеоролик с отдыха в Индонезии, где танцует в ночном клубе. Пользователи социальной сети пластику девушки не оценили и предположили, что звезда находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

«Королева танцпола», — именно так написала телеведущая о себе, танцующей в ночном клубе на острове Бали. На видео счастливая девушка энергично двигается под музыку в темноте в шортах, топе и белой распахнутой рубашке.

За несколько часов публикация танцев Бузовой набрала более двух тысяч комментариев и почти 1,5 млн просмотров.

Телеведущая рассказывает, что танцевала всю ночь без перерыва и демонстрирует наглядное подтверждение своего насыщенного отдыха.

«Мы приехали в Омнию в 18.00 и танцевали без перерыва», — делится певица.

Однако, не все зрители видео радуются вместе со звездой. Многие пользователи отмечают, что Ольга не умеет танцевать, и выражают сомнения в трезвом рассудке певицы:

«Как лошадь в загоне мечется», — пишет один из пользователей. «Никакой женственности. Похожа на самку богомола», — пишет другой. «Бузяк, ты под чем? Прыгаешь как корова», — поинтересовался кто-то.

Одна из девушек написала под видео, что теперь понимает, почему у артистки нет мужчины.

Сама телеведущая утверждает, что не употребляла алкоголь и тем более наркотические вещества.

К моменту публикации видео на Бали уже наступило утро, и Ольга поспешила заверить пользователей, что с ней все в порядке.