Киев, 24 августа. У российских либералов, которые пытаются провернуть в Москве революцию по украинскому сценарию, «антропологически другие лица», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире интернет-канала «Романов».

«Антропологически лица, которые стоят в Москве на этих митингах, они очень отличаются от всех этих, кто стоит по другую сторону», — сказал Саакашвили.

По словам бывшего губернатора Одесской области, сотрудники Службы безопасности Украины, которые, как отметил Саакашвили, брали его при пятом украинском президенте Петре Порошенко, «не отличаются по выражению лица, и по методам, и по говору». Саакашвили добавил, что все говорят на «московском русском», а не на украинском.

«Они со мной сидели в мини-бусе, крыли Порошенко, но при этом я обрадовался, что потом похвалили Путина, вот, Путин бы навел порядок. Вот, одна антропология эта и одна антропология цивилизованных людей. Две цивилизации, это цивилизационная борьба», — сказал политик.

Напомним, представителей «оппозиции» не допустили к выборам в Мосгордуму из-за нарушений, которые были допущены выдвиженцами. Так называемые «независимые кандидаты» устроили в Москве незаконные акции и призывали своих сторонников к беспорядкам. Стоит отметить, что МГИК абсолютно законно отказал некоторым представителям либеральной общественности: в их подписных листах было значительно превышено число недействительных подписей. Многие эксперты считают, что либералам не нужны были выборы, и они намеренно занимались фальсификацией, чтобы устроить в стране беспорядки.