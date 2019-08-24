В Госдуме предрекли печальный результат «личной войны» Омеляна

Москва, 24 августа. Украина не в состоянии установить контроль даже над Донбассом, поэтому заявления про украинский флаг над Владивостоком неадекватны. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Украинский дипломат Владимир Омелян, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве заявил, что Европа станет по-настоящему полной только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «как это было сто лет назад». Видео заявления появилось в Сети.

Такую реакцию политика спровоцировал комментарий французского лидера Эммануэля Макрона на русском языке , который после переговоров с президентом России Владимиром Путиным был опубликовал в Facebook.

В нем лидер Франции отметил, что «Россия — глубоко европейская страна», и он «верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

На громкое заявление Омеляна отреагировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек:

«Украина не способна установить контроль даже над мятежными республиками Донбасса, а тут на Владивосток замахнулись. Ну а насчет украинской победы над Россией, так скажу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Владимира Омеляна, то печальный для него результат предрешен заранее», — сказал Бальбек.

Депутат вспомнил, что отдельные представители украинской власти планировали провести парад в Севастополе, читали монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, а теперь выступают с заявлением об «украинском Владивостоке». По мнению Бальбека, Украина много на себя берет.

При этом входящие в состав страны регионы принимают решение об отсоединении из-за нестабильности государства. Такая ситуация произошла с Республикой Крым.

Россия выступает за территориальную целостность Украины, но подчеркивает, что Крым больше не входит в ее состав. После переворота в Киеве в феврале 2014 года Крым вышел из состава Украины и официально вошел в состав Российской Федерации. Это стало возможным после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход Крыма из состава Украины и за воссоединение с РФ.