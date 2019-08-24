«Билет в будущее» хотят выдать полумиллиону школьников России

Пять тысяч наставников-навигаторов в 2019 году будут помогать российским школьникам определиться с выбором профессии. Замыслы организаторов проекта «Билет в будущее» амбициозны: в этот раз они планируют вовлечь в него более полумиллиона участников. Директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, как готовят наставников для старта нового цикла проекта в 2019 году, с какими сложностями пришлось столкнуться, и почему детям нужно в нем участвовать.

– В сентябре состоится официальный запуск проекта «Билет в будущее». Как на практике выглядят результаты реализации проекта? Сколько ребят приняло участие в прошлом году?

– Срок запуска назначен на сентябрь, поскольку летний сезон для школьников, которые сейчас на каникулах, достаточно неактивный. Очень трудно их собрать и довести информацию до ребят. Сентябрь – время открытий. После каникул у них произошли какие-то изменения. Мы планируем провести весь этот цикл с сентября по декабрь для ребят из регионов, которые захотят поучаствовать в этом проекте. В прошлом году, несмотря на то, что мы работали в очень оперативном режиме (по факту реализовав проект за 2 месяца), в проекте приняло участие более 40 регионов. Мы выдали рекомендации более 110 тысячам детей по построению индивидуального учебного плана. Чтобы эти рекомендации выдать, мы протестировали более 180 тысяч детей. По итогам прошлого года мы провели повторное тестирование и посмотрели, как дети осознают свой профессиональный выбор, и задумываются ли они об этом. Исследование показало в целом, что более 80 % детей «неосознанно некомпетентны». То есть они не то, чтобы не знают ничего о профессии, они еще не задумывались о ее выборе.

– Кто должен об этом задумываться? Родители?

– Наверное, это комплексная проблема. Нельзя сказать, что только родители должны задумываться. Дети большую часть времени проводят в школе и в образовательных кружках. Возможно, дополнительным фактором становится ограниченность Интернета. Где-то в отдаленных городах от центра, когда у ребенка нет возможности выйти в Интернет, он видит только то, что у него есть в городе. В этом году мы пошли в сторону изменения уровня осознанности и выявили три уровня: «неосознанная некомпетентность», «осознанная некомпетентность», «осознанная компетентность». Для ребят каждого уровня мы разработали свою матрицу тестирования. И для каждого из этих уровней, в зависимости от интересов ребенка и того, какую профессиональную сферу он для себя рассматривает, мы подготовили профориентационные мероприятия.

– Каков бюджет проекта?

– Один миллиард рублей. Федеральный проект «Успех каждого региона». Этой суммы достаточно, чтобы провести все мероприятия.



– В этом году в конкурсном отборе на включение в проект приняли участие 36 регионов. По каким критериям проходил конкурсный отбор?

– Для нас очень важно то, чем регион обладает. В первую очередь, мы отталкивались от того, есть ли ресурсы в регионе, например, база квалифицированных наставников и оборудованные площадки, где можно провести обучение. Допустим, если вы как как площадка выбираете для реализации мероприятие по компетенции «Облицовка плиткой», то у вас должна быть база, где можно это провести. Также важна возможность интеграции нашей платформы с региональными системами дополнительного образования. Для нас очень важно во время построения индивидуальных рекомендаций учебного плана ребенка затронуть все то, что в его регионе, городе, районе может быть направлено на будущее развитие участников проекта. Помимо этого мы смотрели, какие регионы готовы закрепить за ребятами педагогов-навигаторов. Это новый уровень в нашем проекте, когда у ребят есть куратор, который сопровождает их в рамках участия в проекте. Он смотрит, какую рекомендацию формирует платформа ребенку на основе всех полученных знаний о нем. И, условно говоря, ее акцептует: какие профильные мероприятия и программы, в том числе допобразования, можно посетить, и на что обратить внимание в рамках школьной программы.

– Сейчас завершается конкурс наставников для проведения профессиональных проб в проекте. Есть ли уже какие-то предварительные результаты? По каким критериям отбирались наставники?

– Это региональные ресурсы. Наставников по итогам прошлого года было выбрано более 2 тысяч человек. В этом году мы планируем, что эта цифра может увеличиться в два раза, в зависимости от количества мероприятий, которые проведет регион на своей базе.

– По каким критериям отбирались наставники?

– Мы отбираем наставников по уровню квалификации. Для нас важно, чтобы человек имел не только образование в профессиональной сфере, но и подтверждение своей квалификации, допустим, сертификаты World Skills, повышение квалификации у себя на предприятии и т. п. В среднем это люди от 30 до 35 лет. У нас есть также кейсы прошлого года в Северной Осетии (Алании), когда чемпионы региональных чемпионатов World Skills проводили практические мероприятия проекта для школьников.

– Что будет входить в обучение наставников? И чему их будут учить?

– Обучать будем в первую очередь, конечно, использованию платформы. Будем обучать работе с разными группами детей. Педагогов-навигаторов же, в том числе, мы будем учить проектной деятельности, а также системе выстраивания траекторий для ребят.

– После получения ребятами рекомендаций – что дальше? Новая программа? Какую помощь получает дальше школьник на пути к своей профессии?

– Ребенок получает индивидуальные рекомендации по построению индивидуального учебного плана. По факту, задача педагога-навигатора – сопровождать ребенка. Также ребенок может повторить в следующем году цикл. Мы для этого все и создаем, чтобы мы их могли направлять, смотреть и корректировать. Мы же проект делаем не для того, чтобы убедить ребенка сказать, что он хороший дизайнер, а чтобы он пробовал разные профессии и выбрал для себя то, что по душе.

– Насколько охотно вовлекаются дети и подростки? Они сами рады принять участие, или их мотивируют педагоги?

– Детям нравится. У нас по прошлому году достаточно много отзывов. Дети с разными форматами профориентации сталкивались. Они никогда не встречались с форматом, где наставник в малой группе проводит что-то. Например, в Пензенской области дети приходили на кондитерское дело. Они раньше даже не думали, что кондитерское изделие в мастике смогут сделать сами.

– Кого больше среди тех, кто знает, чего хочет – гуманитариев или «технарей»?

– В силу того, что проект в прошлом году реализовывался в оперативном, тестовом режиме, мы в первую очередь брали те отрасли, которые влияют на развитие экономики. Там «технарей», конечно, больше. В этом году мы линейку расширяем, потому что понимаем, что в любом случае должны вовлечь детей и постараться предоставить им выбор.



– Будет ли какое-то специальное направление проекта относительно ребят «группы риска», так называемых «трудных подростков»?

– Мы здесь не разделяем. Все равны. В том числе и дети с ОВЗ и инвалидностью.

– Выбраны ли уже региональные операторы для проекта?

– В этом году в регионах, которые мы отобрали, у нас региональные координаторы. Мы попросили профильные министерства в регионах определить ответственных лиц, которые будут отвечать перед союзом за качество реализации проекта.

– Три новинки этого года?

– У нас появляется открытая часть платформы. У нас появляются педагоги-навигаторы. Мы расширяем линейку формата практических мероприятий проекта.

– Назовите, пожалуйста, самую амбициозную цель проекта.

– В этом году мы хотим больше миллиона человек видеть на нашей платформе. Не просто заходы, а возвращающиеся пользователи на платформу. Для этого мы сделали ее с открытой частью. У нас есть как закрытая часть для авторизованных пользователей, которые проходят проект, так и закрытая часть, где каждый родитель или ребенок может прийти и посмотреть какие-то видео о профессиях о том, как каждая специальность будет развиваться. Пользователи смогут проходить домашние тесты и станут лайф-участниками проекта.