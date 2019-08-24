Робот «Федор» ждет повторной стыковки с МКС. События дня. ФАН-ТВ

«Федор» не попал на МКС
«Федор» не попал на Международную космическую станцию. Союз МС-14» с роботом не смог состыковаться с МКС. Корабль приблизился к месту назначения, оставалось пройти всего несколько метров, но он начал отдаляться.
«У нас пошли определенные колебания, которые ранее не встречались. На этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся, а «Федора», к сожалению, мы пока не научили ручным режимам. Поэтому нам пришлось обеспечить безопасное расхождение», — объяснил заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.
Сейчас в Роскосмосе готовятся к повторной стыковке. Она запланирована на 26 августа. Напомним, в космос Skybot F-850, или проще говоря, робот «Федор», отправился ранним утром 22 числа. На МКС его ждет серьезная работа: уборка станции, подсветка рабочей зоны космонавтов, а также стыковка-расстыковка специальных соединителей. Предполагается, что на МКС «Федор» будет гостить до 6 сентября. На родной «Байконур», по планам, он должен вернуться 7 числа.
Торговая война закончилась?
К переговорам всегда готов. Так о торговой войне с Китаем высказался президент США Дональд Трамп. Заявление прозвучало практически сразу после того, как он объявил об ужесточении уже запланированных пошлин. На некоторые товары из Китая с 1 сентября они увеличатся с 10% до 15%. Общая сумма — 300 млрд долларов. Также с 1 октября на 5% вырастут сборы на другие товары. Готов ли обсудить введение последних повышенных пошлин с Пекином господин Трамп? Это не уточняется. Добавим, торговая война между двумя странами идет с июля прошлого года. Тогда США и Китай ввели взаимные таможенные пошлины. В ходе переговоров Вашингтон и Пекин не находят общий язык и заявляют о новых повышениях.
Германия против «Миротворца»
Удалить, нельзя помиловать. Правительство Германии осудило скандальный украинский сайт «Миротворец». И вынесло свой вердикт — его нужно закрыть. Как отмечают представители исполнительной власти, ресурс всегда становился темой для обсуждения. Такой ответ в правительстве страны дали после обращения депутата Андрея Хунко. Он заявил, что, если немецкое правительство хочет помочь становлению демократии на Украине, оно должно требовать закрытия «Миротворца». В базе сайта, к слову, находится сам Хунко и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Причина — их критические высказывания в адрес украинских властей. Напомним, скандальный сайт появился в незалежной в 2014 году. Инициатором его открытия стал Антон Геращенко, который занимал пост советника главы МВД страны. «Миротворец» публикует данные людей, добытые противозаконно. В базу сайта попадают публичные люди, которые посещали Крым, Донбасс или высказывали несогласие с официальной позицией Киева.
Досрочный выход на пенсию шахтеров
Владимир Путин поручил правительству страны проработать вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию. Такое распоряжение поступило от президента страны после встречи с руководителями угледобывающих регионов. Особое внимание, по мнению президента, необходимо уделить медосмотру работников угольной промышленности, в большей степени тех, кто работает под землей. Речь идет о таких профессиях, как мастер буровой установки и машинист электровоза. Кабмин рассмотрит этот вопрос до конца текущего года.