Робот «Федор» ждет повторной стыковки с МКС. События дня. ФАН-ТВ

«Федор» не попал на МКС

«Федор» не попал на Международную космическую станцию. Союз МС-14» с роботом не смог состыковаться с МКС. Корабль приблизился к месту назначения, оставалось пройти всего несколько метров, но он начал отдаляться.

«У нас пошли определенные колебания, которые ранее не встречались. На этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся, а «Федора», к сожалению, мы пока не научили ручным режимам. Поэтому нам пришлось обеспечить безопасное расхождение», — объяснил заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

Сейчас в Роскосмосе готовятся к повторной стыковке. Она запланирована на 26 августа. Напомним, в космос Skybot F-850, или проще говоря, робот «Федор», отправился ранним утром 22 числа. На МКС его ждет серьезная работа: уборка станции, подсветка рабочей зоны космонавтов, а также стыковка-расстыковка специальных соединителей. Предполагается, что на МКС «Федор» будет гостить до 6 сентября. На родной «Байконур», по планам, он должен вернуться 7 числа.