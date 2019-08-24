Зеленский раскрыл содержание SMS, которые получает каждое утро

Киев, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как начинается каждое его утро. Глава государства получает SMS от Генерального штаба ВСУ.

В День независимости Украины Зеленский рассказал о SMS, которые он получает каждое утро. В тексте сообщений — данные об обстрелах в Донбассе и потерях ВСУ. Отправителем посланий является Генштаб ВСУ.

«За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две, — констатировал украинский президент. — Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль».

Зеленский в ходе мероприятия также рассказал, с каких бы сообщений хотел начинать свое утро. Он пояснил, что когда-нибудь на Украине закончится гражданская война.

«Конкретное число и месяц — не важны. Это будет день, когда настанет мир, — объявил глава страны. — И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за минувшие сутки на Украине родились 1000 мальчиков и 1001 девочка».

В этот же день бывший президент Украины Петр Попрошенко выразил пожелание, что украинцы, следуя примеру националистов запрещенной в РФ УПА1, возьмут под свой контроль города Донбасса и Крыма.

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Жители некоторых районов Донбасса отказались признать новое руководство страны, которое пришло к власти в результате государственного переворота. По данным ООН на январь этого года, в результате силовой операции ВСУ на юго-востоке погибли около 13 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.