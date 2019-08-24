Выдвиженец Навального в Мосгордуму скрыл свою судимость за коррупцию

Москва, 24 августа. Кандидат в депутаты в Мосгордуму от КПРФ Владислав Колмагоров объявил о снятии с выборов. Скандальный блогер Алексей Навальный и его соратник Илья Яшин обвинили московские власти в давлении на кандидата, умолчав об истинных причинах отказа Колмагорова участвовать в выборах.

Кандидат от 45-го округа Колмагоров накануне заявил в социальных сетях о решении сняться с выборов. Он извинился перед избирателями и пообещал продолжить борьбу с властью без мандата. Почему Колмагоров решил отказаться от участия в гонке за депутатское кресло, он не сообщил.

Яшин обозначил снятие Колмагорова с выборов как доказательство своего политического влияния. По его словам, на кандидата якобы надавили, что демонстрирует «доминирующую поддержку» Яшина в 45-м округе, а также желание властей воспрепятствовать проекту Навального «Умное голосование».

Аналогичную позицию в соцсетях высказал и сам Навальный.

Кроме Навального и Яшина, о снятии кандидата от КПРФ как доказательстве «эффективности» проекта заявил помощник блогера Леонид Волков. Он еще раз призвал россиян зарегистрироваться на портале «Умного голосования». Примечательно, что призы навальнистов оставить свои личные данные вызвали подозрения у беглого олигарха Михаила Ходорковского. По его мнению, персональные данные россиян, принявших участие в проекте, могут оказаться в руках силовиков.

Что касается реальной причины отказа Колмагорова, то как стало известно Telegram-каналу «Проверочная», у Колмогорова была судимость, которую он пытался скрыть. Это означает, что кандидату грозило автоматическое снятие с выборов. По данным «Проверочной», Колмагоров был осужден на три года по статье Уголовного кодекса России «Присвоение или растрата».

Автор популярного Telegram-канала Ortega иронично отреагировал на разоблачение одного из участников команды «борцов за справедливость».

«Интересные у Навального и Яшина политические союзники», — отметил он.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда Навальный был уличен в связях с коррупционерами. Среди его знакомых бизнесмен Андрей Мищенков, который вместе с партнерами Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым при помощи мошеннических схем наживались на госконтрактах по обустройству детских площадок российской столицы.

Соратники Навального Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие не были допущены к выборам из-за нарушений. Как оказалось в подписных листах так называемых «оппозиционеров» был превышен допустимый порог брака. Также в их документах нашли подписи давно умерших москвичей. Эксперты отмечают, что навальнисты сознательно пошли на фальсификацию подписей, чтобы получить повод для организации массовых беспорядков.

В выборах в Мосгордуму от 45-го округа Москвы участвуют Евгений Турушев, Магомет Яндиев, Валерия Касамара, Михаил Конев. Колмагоров на сайте МГИК пока указан как зарегистрированный кандидат.