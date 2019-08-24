Билан после танца с Рудковской публично оценил ее ноги

Сочи, 24 августа. Поп-исполнитель Дима Билан во время музыкального фестиваля «Звезды «Русского радио» в Сочи не удержался и сделал комплимент своему продюсеру Яны Рудковской, оценив ее «классные ноги».

Известный российский певец и победитель Евровидения 2008 года стал хедлайнером очередного дня сочинского фестиваля. Он выступил со своими лучшими хитами, большинство которых зал пел хором вместе с артистом.

В родной для нее город приехала и Рудковская, которая появилась на сцене в Олимпийском парке вместе с Биланом. Зал встретил музыкального продюсера аплодисментами, а телеведущая в ответ призналась Сочи в любви.

Как пишет «Дни.ру», во время песни «Держи» Рудковская и Билан устроили на сцене зажигательные танцы. На финальных аккордах артист не сдержался и публично похвалил фигуру своего музыкального продюсера.

«У тебя классные, сексуальные ноги, – обратился Билан к Рудковской. – Не знаю, из-за чего в Интернете «сыр-бор» и почему там все так горячо тебя обсуждают».

Отметим, что ноги телеведущей в последнее время действительно оказались в центре внимания в Сети. Подписчики Рудковской полагают, что она умышленно «удлиняет» их при помощи специальных программ для обработки фото и слишком навязчиво демонстрирует свою фигуру.

Критику Рудковская не оставила без ответа и представила завистникам параметры ее тела. На днях продюсер и вовсе заявила, что хочет застраховать свои ноги, раз они сейчас «в таком тренде».

Напомним, что Билана и Рудковскую, как признавалась сама телеведущая, связывают не только рабочие отношения. В мае в радиоэфире она заявила о романе с певцом, который прекратился, поскольку Рудковская встретила нынешнего супруга — двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. При этом она указывала, что поп-исполнитель устраивает ее по всем параметрам и вполне мог стать ее спутником.