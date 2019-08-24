Мстительные «тролли» Навального вынудили Google закрыть отзывы о ресторане «Армения»

Москва, 24 августа. Администрация поисковика Google была вынуждена закрыть отзывы о московском ресторане «Армения», рейтинг которого из мести обвалили «тролли» скандального блогера Алексея Навального.

Напомним, ранее владельцы ресторана подали иск на сумму 550 тысяч рублей в отношении организаторов незаконного митинга, который прошел в Москве 27 июля. Из-за несанкционированной акции владельцам заведения, расположенного на Тверской улице, пришлось закрыть ресторан в субботний вечер. В результате администрация «Армении» не получила значительную прибыль, которую и пытается теперь возместить за счет причинивших ущерб.

Иск обернулся для владельцев ресторана настоящей травлей в Сети. Сотрудники «фермы ботов» Навального тут же принялись оставлять негативные отзывы о заведении на платформах Google, «Яндекс», Facebook, TripAdvisor и 2Gis. «Заказуха» подтверждается тем, что еще месяц назад у «Армении» был очень хороший рейтинг и множество положительных отзывов. При этом посетители изредка жаловались на обслуживание, но качество блюд ни у кого нареканий не вызывало.

Из-за мстительных «троллей» ресторану пришлось удалить официальный аккаунт в Facebook. Также нездоровую активность ранее заметила администрация TripAdvisor и закрыла отзывы о работе заведения, сообщает Nation News. Их примеру последовали в Google, не желая становиться участниками «околополитических» разборок.

Ранее «тролли» Навального обрушили рейтинг ресторана «Армения» на «Яндексе». «Боты» ставили заведению одну звезду, при этом даже не потрудились написать нужное количество негативных комментариев, чем, по сути, раскрыли себя, ведь странно, что у заведения с таким низким рейтингом практически нет отрицательных отзывов.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир Марьино целую «фабрику троллей», созданную Алексеем Навальным. Здесь несколько молодых людей размещали публикации с огромного числа аккаунтов, призывая россиян выходить на незаконные митинги и провоцируя массовые беспорядки. Как сообщил Telegram-канал «Шавки Красовского» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «марьинская фабрика троллей» может быть лишь одним из филиалов целой сети, которая базируется в столице.

Напомним, организаторами незаконных митингов в Москве выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники Алексея Навального, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи, в связи с чем закономерно выбыли из предвыборной гонки.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались «липовыми». Отметим, что несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.