Галкин показал фото игривой Пугачевой на двойном свидании в Юрмале

Юрмала, 24 августа. Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию романтического ужина на берегу Балтийского моря.

На пляже в Юрмале Галкин, его супруга Алла Пугачева, певица Лайма Вайкуле и ее супруг Андрей устроили романтический ужин. Компания накрыла стол при свечах и провела вечер на фоне Балтийского моря. Игривая Пугачева с удовольствием позировала фотографу на двойном свидании.

В качестве подписи к снимку Галкин процитировал строчку из произведения Бориса Пастернака, текст которого был задействован в одной из песен Пугачевой.

«Свеча горела на столе, свеча горела», — написал ведущий.

Подписчикам Галкина пришелся по душе летний снимок.

«Ух, отлично сидите, мои дорогие! — отозвался музыкант Игорь Николаев. — К Андрюхе не забудьте пойти 31-го!»

«Над Аллой Борисовной время вообще не властно — потрясающая», — осыпали Пугачеву комплиментами комментаторы.

«Очень душевное фото, — заметили посетители страницы. — Счастья и тепла вам!»

Но не обошлось и без хейтеров, которые нашли к чему придраться.

«Ничего не поняла…А фото скучное… Ни о чем…» — написали Галкину в комментариях.

«Не скучно с пенсионерами?» — съязвила про разницу в возрасте Галкина и Пугачевой одна из посетительниц страницы.

Ранее было опубликовано шуточное видео, на котором Пугачева утверждает, что у нее только две накладные пряди. Ролик был опубликован в Instagram маленькой дочери певицы Лизы Галкиной. На кадрах записи Алла Борисовна под громкий смех заявляет, что все волосы у нее свои.