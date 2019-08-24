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Группа «Любэ» выступит в Кургане в честь Дня флага России и Дня города

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Группа «Любэ» выступит в Кургане в честь Дня флага России и Дня города

Курган, 24 августа. Гала-концерт лауреатов фестиваля художественной самодеятельности «Мы вместе» состоялся в Кургане. Выступление музыкантов приурочили к 350-летию российского флага и 340-летию города.

Курган присоединился к числу городов, в которых с большим размахом отмечают юбилей государственного флага. Тысячи курганцев пришли на площадь Ленина, где проходит акция «Курган – город крепких традиций».

Участники флешмоба одеты в футболки и шорты цветов российского триколора. Глава Кургана Андрей Потапов поздравил горожан с праздником. Он поблагодарил всех, кто своим ежедневным трудом прославляет город и помогает развитию России.

«Курган – наш дом, в котором мы живем, трудимся, растим детей и внуков. Давайте вместе любить, ценить и уважать наш город», — сказал Потапов, его цитирует пресс-служба городской администрации.

Праздничная программа завершится выступленим группы «Любэ» и салютом. В России 24 августа проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага.

Ранее сообщалось, что в Дагестане развернули гигантский российский флаг площадью 500 квадратных метров. 

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