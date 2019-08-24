Роспотребнадзор составил список необходимых прививок для школьников

Москва, 24 августа. Специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям первоклассников о необходимости вакцинации детей перед началом учебного года. Список прививок, составленный экспертами, размещен на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что дети, приходя в первый класс, попадают в новую и необычную для них среду, где подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, проходят сложный период адаптации, который зачастую сопровождается стрессом.

«Все это ослабляет иммунитет», — добавляется в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре указали, что дети в этот период особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний, от которых помогают защититься вакцинация и ревакцинация. Кроме того, они косвенно помогут предотвратить пропуски занятий по болезни и избежать необходимости для родителей оформлять больничный лист по уходу за ребенком и отсутствовать на работе. Прививки способствуют также снижению риска заражения коклюшем у наиболее уязвимой группы детей, добавили в ведомстве.

Как уточнили специалисты, перед началом занятий и в школьные годы рекомендуется сделать прививки от столбняка, дифтерии, кори, коклюша, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

Ранее в пресс-службе Ростеха сообщили о том, что в августе на отечественном рынке появится новая российская вакцина от гриппа, включающая четыре актуальных штамма вирусов вместо трех. Представители корпорации указали, что препарат успешно прошел регистрацию в министерстве здравоохранения России. Специалисты заверили, что вакцина будет более эффективно справляться с инфекцией, она безопасна и существенно снижает риск заболеваемости.

В конце июля Минздрав России поддержал идею включения вакцины от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок, который в настоящее время состоит из списка профилактических вакцин, направленных против 12 инфекций.