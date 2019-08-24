Азаров объяснил, почему Украина не готова праздновать День независимости

Киев, 24 августа. Украина еще не состоялось как независимое государство. Об этом на своей страничке в Facebook написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Свой отнюдь не поздравительный пост политик приурочил к государственному празднику — Дню независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа.

В публикации Азаров выразил мнение о нынешнем состоянии страны и подчеркнул, что праздновать свой День независимости Украина еще не готова.

Азаров пишет, что Декларация о независимости Украины 1991 года должна была сделать страну «благополучным и радушным домом для всех ее граждан», и приводит примеры печальной действительности.

«Даже в самом страшном сне всем тем, кто голосовал за эту Декларацию, не могло и присниться, что нас станет почти в 2 раза меньше, чем в 1991 году. Что миллионы наших соотечественников в поисках лучшей жизни покинут свою Родину, а те, кто останутся, будут в большинстве своем влачить жалкое и нищее существование», — пишет бывший премьер-министр страны.

Депутат отмечает, что сегодняшняя Украина — это «дикое и плохо управляемое государство, сотрясаемое регулярными переворотами, фейковыми революциями», которое стало «легкой добычей всякого рода казнокрадов и аферистов».

Политик возмущается потерями в отраслях промышленности, науки, образования и сельского хозяйства, которое теперь сведено к выращиванию и продаже на экспорт зерна.

Также в своей публикации Азаров обращается к властям страны с призывом задуматься о решении накопившихся проблем:

«В этот день не праздновать надо, произнося пустые речи и раздавая ордена и звания, а тем, кто имеет власть, задуматься и сосредоточиться на том, что надо сделать в стране в первую очередь и как выйти на устойчивое стабильное развитие».

В конце поста бывший председатель правительства Украины выразил желание в будущем стать участником праздника настоящей независимости Украины.

Ранее Николай Азаров рассказал, каким образом нужно восстанавливать украинскую экономику.