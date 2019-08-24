Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Киев, 24 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проходящие в центре Киева по случаю Дня независимости страны.

По традиции в этот памятный день на торжествах присутствуют все бывшие главы государства. В эту субботу на трибунах, расположенных на площади Независимости можно было увидеть экс-президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко.

Однако пятый глава государства, которого на посту сменил Владимир Зеленский, решил не принимать участие в официальных мероприятиях. При этом на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал пост, сообщив, что находится возле министерства обороны, которое расположено в нескольких сотнях метров от площади Независимости.

В субботу в центре Киева прошло «Шествие достоинства», в нем приняли участие военные, учителя, медики, спортсмены, волонтеры, представители общественных организаций, украинские политики и иностранные гости. Открыл мероприятие шестой президент Украины. Примечательно, что в своей речи по случаю памятной даты Зеленский ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор».

Ранее он подписал указ о праздновании Дня независимости Украины без военного парада. Зеленский назвал его бесполезным мероприятием, которое дорого обходится украинскому бюджету. Он также добавил, что денежные средства, которые планировалось потратить на проведение парада, будут выплачены военнослужащим страны.

Впоследствии Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным, заявив, что военный парад является событием, которое позволяет украинскому народ отдать дань уважения своей армии.