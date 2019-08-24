Зеленский учредил на Украине новый государственный праздник

Киев, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым учредил в стране новый праздник — День памяти защитников Украины. Об этом он сообщил на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Украины.

«Сегодня здесь семьи погибших военнослужащих и участников добровольных формирований. С целью достойного почтения их памяти я подписал указ о Дне памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Отмечать его ежегодно 29 августа», — заявил Зеленский.

Отметим, что на востоке Украине по-прежнему продолжается гражданская война, которая началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому правительству и устроили массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года инициировали военную операцию в Донбассе. Внутриукраинский конфликт привел к гибели свыше 10 тысяч человек.

Контактные группы неоднократно пытались добиться прекращения огня в Донбассе, в том числе на встречах в Минске. Несмотря на соглашения о перемирии, регулярно продолжаются обстрелы жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.

Ранее во время торжественной речи, приуроченной ко Дню независимости Украины, Зеленский заявил, что после начала гражданской войны в Донбассе граждане «родились во второй раз как страна и как общество», объединились и сплотились.