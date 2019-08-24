Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названа дата повторной стыковки «Союза» с МКС

285
0 Оставить комментарий

Названа дата повторной стыковки «Союза» с МКСМосква, 24 августа. Специалисты российского Центра управления полетами проведут повторную попытку стыковки корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС) 26 августа, сообщил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Сейчас у нас планах — в ночь с воскресенья на понедельник, примерно в районе 8-9 утра 26 августа, обеспечить повторную стыковку с тем, чтобы у нас все получилось», — сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что «Союз МС-14» с роботом «Федор» не смог состыковаться с МКС. В NASA заявили, что это произошло из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции. Соловьев в свою очередь отметил, что во время стыковки «Союза» с МКС произошли ранее не встречавшиеся колебания.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров