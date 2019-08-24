Сирия новости 24 августа 19.30: турецкий конвой прибыл в Идлиб, SDF столкнулась с протестами в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 24 августа. Делегация турецких офицеров прибыла в Идлиб, курды вновь столкнулись с арабскими протестами в Дейр-эз-Зоре, ХТШ могут оставить трассу М5. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят рейды на востоке Дейр-эз-Зора, отражают атаки «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

ВКС РФ: нанесли удар в районе городской тюрьмы Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли САА из минометов в районе Аль-Сукейка.

Курды: уничтожили шесть боевиков ССА на севере Алеппо, подорвались на СВУ в Ракке, столкнулись с протестами мирных жителей в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдский источник в Twitter (@afrinactivists) сообщил об уничтожении шести боевиков протурецких формирований «Свободной сирийской армии» на севере Алеппо. Боевики ССА попали под удар (по всей видимости, курдских сил) в ходе двух операций в районе населенных пунктов Мареа и Азаз. Напомним, в районе населенных пунктов Азаз, Мареа и Телль-Рифат продолжаются столкновения между курдскими отрядами и силами ССА. Курдские ополченцы, действующие на территории зоны военной операции «Щит Евфрата», регулярно тревожат своими нападениями ССА и турецкую армию.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители провинции Дейр-эз-Зор вновь вышли на митинги протеста против действий курдской проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Митинги протеста против SDF проходят в населенных пунктах Аль-Эзба, Аш-Шехабат и на рынке зерна в Музейле в северной части провинции. Курдские силы безопасности контролируют митинги, однако пока что не пытаются разогнать. Следует отметить, что митинги против власти проамериканских сил начались в день проведения конференции «военных советов» SDF в Хасаке. Курдские «военные советы» полностью заменили местные администрации и сделали жителей востока Сирии полностью зависимыми от курдских военных.

Между тем правительственные силы начали кампанию проверок и обысков в населенном пункте Хатла в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия и союзные силы продолжают готовиться к продолжению наступления на позиции террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевая авиация ВКС РФ и ВВС Сирии наносит удар за ударом по позициям террористов в Идлибе. Источник в Twitter (@nm79797979) сообщает об авиаударе в окрестностях города Идлиб, в районе городской тюрьмы.

На данный момент судьба следующей линии обороны террористов в Идлибе остается неясной. По словам источника (@Souria4Syrians), есть неподтвержденные сообщения о том, что террористы «Тахрир аш-Шам» и их союзники могут полностью оставить оборону стратегически важного шоссе М5, которое соединяет Хаму и Алеппо, и сосредоточиться оборону в районе города Джиср аш-Шугур.

Вероятно, будущее линии обороны боевиков во многом зависит от Турции, которая стремится поддержать существование террористического анклава в Идлибе. Step News сообщает о прибытии в район населенного пункта Хиш, где армия Турции спешно создала новый наблюдательный пункт, конвоя с высокопоставленными турецкими офицерами. Между тем в «Тахрир аш-Шам» начинают относится к Турции с недоверием: турецкое издание Marbuta Haber сообщает, что полевой командир «Тахрир аш-Шам» Абу Абдо Кутайба заявил, что турецкой политике нельзя доверять, и призвал жителей Идлиба «скинуться каждой деревней и сделать по миномету, чтобы отражать САА».

Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают при возможности наносить удары САА в Идлибе. Так, новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает, что правительственные силы попали под минометный обстрел боевиков под Телль-Сукейком.

Тем временем стало известно о мощном взрыве, который прогремел в городе Идлиб, в районе Аль-Кусур. Взорвался припаркованный автомобиль, Step News сообщает, что в результате один человек погиб, а еще один получил ранения.

Провинция Ракка

Двое бойцов курдского ополчения в провинции Ракка погибли при подрыве их патрульного автомобиля. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), взрывное устройство было заложено на дороге в районе деревни Гассание.

Провинция Эс-Сувейда

Гражданин Иордании по имени Омар Мухаммед Айед аз-Зуби, пропавший при загадочных обстоятельствах на территории провинции Эс-Сувейда, был освобожден силами ополчения «Шахба аль-Карама». По словам Аз-Зуби, сообщает издание Suweida24, его похитили в городе Эс-Сувейда на второй день мусульманского праздника Ид аль-Адха. Похитители связались с его родственниками в Иордании, потребовав выкуп, однако местные ополченцы смогли вызволить похищенного.