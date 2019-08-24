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Масштабный флешмоб прошел ко Дню российского флага в Дагестане

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Масштабный флешмоб прошел ко Дню российского флага в Дагестане

Махачкала, 24 августа. Флаг площадью 500 квадратных метров развернули в Хасавюртовском районе республики Дагестан в честь празднования 350-летия российского флага.

Глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов заявил, что День флага России укрепляет народный дух и символизирует уважение к прошлому и веру в будущее.

«День российского флага, имеющий великую историю, олицетворяет собой могущество и независимость Отечества, выражает идеи и принципы государства, служит символом гордости за свою страну», — сказал Салавов, его слова передает РИА Дагестан.

Он подчеркнул, что флаг имеет большое значение для россиян, он олицетворяет традиции и духовные ценности людей, живущих на одной территории. Именно флаг помогает почувствовать единение многонационального российского народа, добавил он.

В рамках праздника в селе Эндирей состоялись молодежный велопробег, турнир по шахматам, соревнования по мини-футболу.

Праздничные мероприятия к юбилею российского флага проходят в разных городах России. В Москве на проспекте Сахарова состоится масштабный концерт с участием известных музыкантов.

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