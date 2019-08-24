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Лолита посоветовала пожаловавшейся на тяжелую жизнь россиянке работать

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Лолита посоветовала пожаловавшейся на тяжелую жизнь россиянке работать

Москва, 24 августа. Певица Лолита Милявская посоветовала пожаловавшейся на тяжелую жизнь «трудового народа» россиянке работать.

На днях артистка опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказывает о полученной премии Nur-Sultan Music Awards. В публикации артистка пояснила, что полученная ею награда — «заслуга зрителя».

Одна из подписчиц поздравила Лолиту со статуэткой, однако пожаловалась, что «бомонд живет хорошо и премии друг другу дает, а на трудовой народ ему наплевать».

«Им только бы петь и танцевать... А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает. Эх, и куда же смотрит Бог? Хоть он бы бедному помог», — написала поклонница исполнительницы с ником kondratova5492.

В ответ 55-летняя знаменитость предложила женщине работать, отметила «Газета.ру».

«А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?» — написала она.

Подписчица добавила, что работает и живет нормально, но сожалеет, что по телевидению часто показывают музыкантов и артистов, а профессионалов — редко. Она также похвалила Милявскую и признала, что артистка награду заслужила, отметил «МИР24».

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