Пушков обозначил место Украины в отношениях Европы и России

Москва, 24 августа. Европа отводит Украине лишь одну роль — плацдарма для давления на Россию. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян отреагировал на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о единой Европе от Атлантики до Тихого океана. Как заявил представитель Киева, Европа, по его мнению, станет такой только тогда, когда на Владивостоком поднимут украинский флаг, как это было «сто лет назад».

Пушков, комментируя слова Омеляна, обратил внимание, что Макрон, говоря о единой Европе, в последнюю очередь думает об Украине. В микроблоге Twitter сенатор обозначил место этой страны в отношениях Европы и России.

«В Киеве напрасно возбудились. (…) Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать не способна», — констатировал Пушков.

В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать неспособна. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 августа 2019 г.

Как напоминает Infox.ru, президент Франции 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. После переговоров он написал в Facebook пост о России на русском языке. Макрон подчеркнул, что верит в простирающуюся от Лиссабона до Владивостока Европу и считает Россию «глубоко европейской страной».

Кроме того, французский лидер отметил прогресс в политических и экономических вопросах и усилия в развитии франко-российских отношений. Он выразил уверенность, что получится разработать систему доверия и безопасности между Россией и ЕС.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, подобные заявления ранее делали в ФРГ и во многих других странах Европы. Такая позиция отражает востребованность договоренностей о необходимости создания общего европейского гуманитарного пространства и пространства безопасности, принятых почти 30 лет назад в рамках ОБСЕ, считает министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя мысль Омеляна об украинском флаге над Владивостоком, назвала ее «не столько глупой, сколько чудовищной». Дипломат напомнила, что в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран, пишет Deita.ru.