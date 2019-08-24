Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых актрис

Лос-Анджелес, 24 августа. Журнал Forbes представил топ-10 самых высокооплачиваемых актрис в текущем году.

Первую строчку топа занимает звезда «Мстителей» Скарлетт Йоханссон. Актриса заработала 56 миллионов долларов и сохранила за собой лидерство в рейтинге.

Второе место досталось актрисе сериала «Американская семейка» Софье Вергаре, которая получила 44,1 миллиона долларов за год. Тройку лидеров замыкает Риз Уизерспун с доходом 35 миллионов долларов.

На четвертой строчке расположилась Николь Кидман. За последний год актриса заработала 34 миллиона долларов. Пятое место присуждено Дженифер Энистон с заработком в 28 миллионов долларов.

Шестой в списке следует Кейли Куоко, которая получила 25 миллионов долларов. Элизабет Мосс досталась седьмая позиция, ее заработок составил 24 миллиона долларов.

Звезда недавно вышедшего фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Марго Робби получила 23,5 миллиона долларов и занимает восьмую строчку. На девятом месте расположилась Шарлиз Терон, чей бюджет пополнился на 23 миллиона долларов. Топ-10 завершает Эллен Помпео, которая заработала 22 миллиона долларов.

Совокупный доход 10 самых высокооплачиваемых актрис мира за период с 1 июня прошлого года по 1 июня текущего года составил 314,6 миллиона долларов. Эксперты Forbes обратили внимание, что это на 69% больше, чем в прошлом году, однако все еще намного меньше, чем у первой десятки актеров, которые вместе заработали 588,3 миллиона долларов.

В прошлой году первое место также занимала Йоханссон, а второе и третье места распределили между собой две бывшие жены Бреда Питта — Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон.