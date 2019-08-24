США «покупают» Гренландию. Мир за неделю. ФАН-ТВ

США испытали «Томагавк»
Сигнал SOS: Россия и Китай срочно созвали Совет безопасности ООН. Причина более чем веская: США беспардонно развалили хрупкий мир, выйдя в начале августа из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И тут же с неукротимым азартом приступили к «бомбометанию»: испытали вариант крылатой ракеты с лающим названием «Томагавк». Пентагон бравурно хвалится: «ядерный топор» пролетел более пятисот километров и попал в яблочко. Американцы на протяжении многих лет сознательно разрабатывали запрещенное ДРСМД оружие. А теперь просто под надуманным предлогом разорвали обязательства с Россией и развязали себе руки. Мы вынужденно дали зеркальный ответ.
«Мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватый новым опасным витком гонки вооружений. Заинтересованы в том, чтобы обсуждать вопрос стратегической стабильности с участием европейских стран. Готовы делать это и в Совете Россия-НАТО, хотя там пока сохраняется достаточно идеологизированная обстановка, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Засучив рукава, Вашингтон взялся за разработку гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, да еще вместо Белки со Стрелкой намеревается ядерные системы в космос запустить! Об этих амбициозных планах во всеуслышание заявил Трамп. Договор о космосе 67-го года американскому президенту не указ. И это вовсе не безобидные голливудские «Звездные войны», а реальный план сверхдержавы с нездоровой манией величия. По сути, огромная атомная бомба, словно нелепая пародия на Луну и Солнце, угрожающе повиснет над планетой. Такое даже писателям-фантастам не снилось!
Борьба за Хан-Шейхун
Базу накрыли. Сирийская армия заняла последний оплот террористов в Идлибе. Войска Башара Асада при поддержке российской авиации окружили город Хан-Шейхун, взяв его в огневое кольцо, и отрезали пути снабжения боевиков. И тут же начались операции по зачистке и разминированию этой крупнейшей базы боевиков на юге Идлиба. Помимо вооруженной оппозиции, там окопалась запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». В начале августа обстановка в Идлибском котле резко обострилась. Второго числа Дамаск обещал прекратить боевые действия, правда, если Турция будет соблюдать все свои обязательства. Главная задача Анкары — вывести боевиков и вооружение из демилитаризованной зоны. Однако уже пятого августа боевики вновь начали атаку. Сирийской армии пришлось дать ответный удар. Сейчас военные республики полностью освободили Хан-Шейхун. Они зашли на территорию города впервые с 2014 года. Успехи Дамаска вызвали нервный приступ у США. В Госдепе призвали Асада и его союзников прекратить огонь в Идлибе. Уж не потому ли, что Белый дом, как волк в овечьей шкуре, покровительствует боевикам, ласково называя их «оппозицией»?
Переговоры Путина и Макрона
Президент Франции заговорил по-русски. По крайней мере, на своей странице в Facebook. По итогам встречи с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон опубликовал пост на великом и могучем. На что уже смертельно обиделись некоторые украинские политики.
«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — убежден французский лидер.
По-французски витиевато, но суть ясна: без России Старый Свет не в состоянии решить ни одного глобального вопроса. А за 3,5 часа в летней резиденции французского лидера на Средиземноморье президенты двух стран обсудили немало острых тем. Основные моменты двусторонней и международной повестки, все возможности деэскалации в Иране, последние бои в Идлибе, мировую безопасность, проблемы климата, освоение Арктики и главное — ситуацию на Украине. Совет Европы уже поддержал заявление Путина и Макрона по урегулированию кризиса в Донбассе. Как заявили главы России и Франции, переговоры в «нормандском формате» должны начаться в самое ближайшее время.
«Мы в свое время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну, так надо это сделать, в конце концов, надо как-то это оформить», — подчеркнул Владимир Путин.
У Москвы и Парижа на фоне существенных разногласий есть немало точек соприкосновения. И речь не только о прошлом (тут Макрон вовремя вспомнил о любви россиян, в частности, Тургенева, Набокова, Стравинского к Лазурному берегу). И если диалог глав государств не выйдет из мажорной тональности, президент Пятой республики вполне может повлиять на старушку Европу и постепенно свести на нет антироссийские санкции. Хотя, России от этого ни холодно, ни жарко: от введенных запретов страдает, прежде всего, экономика самого Евросоюза.
Встреча лидеров РФ и Финляндии
По-соседски: спустя год лидеры России и Финляндии встретились в Хельсинки. Да ни где-нибудь, а в бывшей резиденции российских императоров, ныне — президентском дворце. Саули Ниинисте поздоровался по-русски. Владимир Путин попрощался на финском, но перед этим обсудил с коллегой широкий круг тем геополитики, торговли и экологии. Под пристальным вниманием — охрана природы. Ради обмена опытом в этой сфере власти порядка 30 российских регионов посетят Финляндию уже в следующем месяце. «Мы говорили об обращении с отходами, и здесь мы, финны, считаем свою систему, свои технологии, то развитие, которое наблюдается у нас в этой сфере, очень положительным. Мы еще и ранее говорили о полигоне опасных отходов «Красный Бор», возможном взаимодействии в этом плане, но сейчас мы говорили и об обращении с отходами вообще. В этом плане у нас ожидается визит региональных лидеров России в Финляндию для знакомства с нашими достижениями», — рассказал финский лидер. Жителей Суоми волнует и строительство газопровода из России в Германию «Северного потока — 2». Визит российского президента как раз совпал с завершением прокладки труб в исключительной экономической зоне Финляндии. Торговый путь между странами тоже не дает сбоев. Встречные капиталовложения превысили 7 млрд долларов, а деловые контакты с российскими компаниями поддерживают более 7000 финских предприятий. Владимир Путин поблагодарил Хельсинки за содействие в возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Переговоры продолжились в крепости Свеаборг, где Ниинисте угостил высокого гостя финской озерной рыбой, супом из топинамбура и свежими ягодами. Ответная любезность: год назад Владимир Путин пригласил своего коллегу на президентскую яхту «Чайка».
Захват российских моряков пиратами
Пираты XXI века захватили моряков у берегов Камеруна. Среди заложников — трое наших соотечественников. Как сообщили в российском посольстве в этой африканской стране, члены экипажа — старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска — живы-здоровы. В российском МИД отметили, что пираты — нигерийцы, поэтому моряков предположительно удерживают на территории Нигерии. Специальная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе всех пленников, уже достигнуто соглашение о доставке им еды и медикаментов. Морские дьяволы атаковали грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, 15 августа. Саму посудину не тронули, а вот команду взяли в плен. Помимо россиян на борту находились украинец и четыре филиппинца.
США хотят Гренландию
«Забирайте Кемску волость! Государство не обеднеет!». Очевидно, примерно такого ответа ожидал от Дании американский президент на предложение продать Штатам Гренландию. За счет выгодной покупки миллиардер Дональд Трамп (и по совместительству глава Белого дома) хочет расширить военное присутствие в Арктике. Не все же там «этим русским» хозяйничать! На острове уже обосновалась американская военная авиабаза. К тому же самый большой остров планеты богат природными ресурсами, в частности, алмазами и «черным золотом». А Трамп не хуже ищейки чует запах нефти. Мнения сторонников американского президента разделились. Одни считают, что это «блажь», другие уверены: для американской экономики Гренландия — лакомый кусок. Тем более, что и Китай давно положил на него глаз. Купить «зеленый остров» с потрохами Штаты планировали и после Второй мировой войны. За Гренландию янки предлагали 100 млн долларов. Однако тогда власти Дании отказали американцам. Да и сейчас руководство страны завернуло «заманчивое» предложение Трампа. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила: «Гренландия – не продается!». Даже, несмотря на уверения американского лидера в соцсетях, что Башню Трампа на ледяном острове он возводить не планирует. А вот принц датский решил для себя вопрос «Быть или не быть» весьма оригинально. Марио Макс Шаумбург-Липпе, к слову, телеведущий и актер, высказался дипломатично — пусть его поданные выбирают, кто будет их «королем». Датская принцесса Антония вообще заявила, что президент США сделал Гренландии комплимент. По мнению коронованной особы, если Вашингтон хочет купить остров, значит, он — желанная земля. Станет ли она 51-м штатом Америки? Сказать трудно, ведь раздосадованный отказом американский президент объявил о переносе своего визита в Данию, запланированного на начало сентября.
«Дания — это особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время. Премьер-министр сумела сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика в будущем», — заявил Дональд Трамп.
Дания от такого поворота событий в шоке. Но, может быть, психологический прием капризного малыша «Роди, да дай!» поможет Трампу заполучить свою «зеленую мечту»?