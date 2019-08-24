США «покупают» Гренландию. Мир за неделю. ФАН-ТВ

США испытали «Томагавк» Сигнал SOS: Россия и Китай срочно созвали Совет безопасности ООН. Причина более чем веская: США беспардонно развалили хрупкий мир, выйдя в начале августа из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И тут же с неукротимым азартом приступили к «бомбометанию»: испытали вариант крылатой ракеты с лающим названием «Томагавк». Пентагон бравурно хвалится: «ядерный топор» пролетел более пятисот километров и попал в яблочко. Американцы на протяжении многих лет сознательно разрабатывали запрещенное ДРСМД оружие. А теперь просто под надуманным предлогом разорвали обязательства с Россией и развязали себе руки. Мы вынужденно дали зеркальный ответ. «Мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватый новым опасным витком гонки вооружений. Заинтересованы в том, чтобы обсуждать вопрос стратегической стабильности с участием европейских стран. Готовы делать это и в Совете Россия-НАТО, хотя там пока сохраняется достаточно идеологизированная обстановка, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Засучив рукава, Вашингтон взялся за разработку гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, да еще вместо Белки со Стрелкой намеревается ядерные системы в космос запустить! Об этих амбициозных планах во всеуслышание заявил Трамп. Договор о космосе 67-го года американскому президенту не указ. И это вовсе не безобидные голливудские «Звездные войны», а реальный план сверхдержавы с нездоровой манией величия. По сути, огромная атомная бомба, словно нелепая пародия на Луну и Солнце, угрожающе повиснет над планетой. Такое даже писателям-фантастам не снилось!

Борьба за Хан-Шейхун Базу накрыли. Сирийская армия заняла последний оплот террористов в Идлибе. Войска Башара Асада при поддержке российской авиации окружили город Хан-Шейхун, взяв его в огневое кольцо, и отрезали пути снабжения боевиков. И тут же начались операции по зачистке и разминированию этой крупнейшей базы боевиков на юге Идлиба. Помимо вооруженной оппозиции, там окопалась запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». В начале августа обстановка в Идлибском котле резко обострилась. Второго числа Дамаск обещал прекратить боевые действия, правда, если Турция будет соблюдать все свои обязательства. Главная задача Анкары — вывести боевиков и вооружение из демилитаризованной зоны. Однако уже пятого августа боевики вновь начали атаку. Сирийской армии пришлось дать ответный удар. Сейчас военные республики полностью освободили Хан-Шейхун. Они зашли на территорию города впервые с 2014 года. Успехи Дамаска вызвали нервный приступ у США. В Госдепе призвали Асада и его союзников прекратить огонь в Идлибе. Уж не потому ли, что Белый дом, как волк в овечьей шкуре, покровительствует боевикам, ласково называя их «оппозицией»?

Переговоры Путина и Макрона Президент Франции заговорил по-русски. По крайней мере, на своей странице в Facebook. По итогам встречи с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон опубликовал пост на великом и могучем. На что уже смертельно обиделись некоторые украинские политики. «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — убежден французский лидер. По-французски витиевато, но суть ясна: без России Старый Свет не в состоянии решить ни одного глобального вопроса. А за 3,5 часа в летней резиденции французского лидера на Средиземноморье президенты двух стран обсудили немало острых тем. Основные моменты двусторонней и международной повестки, все возможности деэскалации в Иране, последние бои в Идлибе, мировую безопасность, проблемы климата, освоение Арктики и главное — ситуацию на Украине. Совет Европы уже поддержал заявление Путина и Макрона по урегулированию кризиса в Донбассе. Как заявили главы России и Франции, переговоры в «нормандском формате» должны начаться в самое ближайшее время. «Мы в свое время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну, так надо это сделать, в конце концов, надо как-то это оформить», — подчеркнул Владимир Путин. У Москвы и Парижа на фоне существенных разногласий есть немало точек соприкосновения. И речь не только о прошлом (тут Макрон вовремя вспомнил о любви россиян, в частности, Тургенева, Набокова, Стравинского к Лазурному берегу). И если диалог глав государств не выйдет из мажорной тональности, президент Пятой республики вполне может повлиять на старушку Европу и постепенно свести на нет антироссийские санкции. Хотя, России от этого ни холодно, ни жарко: от введенных запретов страдает, прежде всего, экономика самого Евросоюза.

Встреча лидеров РФ и Финляндии По-соседски: спустя год лидеры России и Финляндии встретились в Хельсинки. Да ни где-нибудь, а в бывшей резиденции российских императоров, ныне — президентском дворце. Саули Ниинисте поздоровался по-русски. Владимир Путин попрощался на финском, но перед этим обсудил с коллегой широкий круг тем геополитики, торговли и экологии. Под пристальным вниманием — охрана природы. Ради обмена опытом в этой сфере власти порядка 30 российских регионов посетят Финляндию уже в следующем месяце. «Мы говорили об обращении с отходами, и здесь мы, финны, считаем свою систему, свои технологии, то развитие, которое наблюдается у нас в этой сфере, очень положительным. Мы еще и ранее говорили о полигоне опасных отходов «Красный Бор», возможном взаимодействии в этом плане, но сейчас мы говорили и об обращении с отходами вообще. В этом плане у нас ожидается визит региональных лидеров России в Финляндию для знакомства с нашими достижениями», — рассказал финский лидер. Жителей Суоми волнует и строительство газопровода из России в Германию «Северного потока — 2». Визит российского президента как раз совпал с завершением прокладки труб в исключительной экономической зоне Финляндии. Торговый путь между странами тоже не дает сбоев. Встречные капиталовложения превысили 7 млрд долларов, а деловые контакты с российскими компаниями поддерживают более 7000 финских предприятий. Владимир Путин поблагодарил Хельсинки за содействие в возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Переговоры продолжились в крепости Свеаборг, где Ниинисте угостил высокого гостя финской озерной рыбой, супом из топинамбура и свежими ягодами. Ответная любезность: год назад Владимир Путин пригласил своего коллегу на президентскую яхту «Чайка».

Захват российских моряков пиратами Пираты XXI века захватили моряков у берегов Камеруна. Среди заложников — трое наших соотечественников. Как сообщили в российском посольстве в этой африканской стране, члены экипажа — старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска — живы-здоровы. В российском МИД отметили, что пираты — нигерийцы, поэтому моряков предположительно удерживают на территории Нигерии. Специальная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе всех пленников, уже достигнуто соглашение о доставке им еды и медикаментов. Морские дьяволы атаковали грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, 15 августа. Саму посудину не тронули, а вот команду взяли в плен. Помимо россиян на борту находились украинец и четыре филиппинца.