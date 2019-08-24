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Полуголая Бузова чуть не погибла во время отдыха на Бали

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Полуголая Бузова чуть не погибла во время отдыха на Бали

Джакарта, 24 августа. Телеведущая Ольга Бузова чуть не умерла во время отдыха на Бали. Девушка потеряла равновесие, стоя на кромке бассейна, расположенного на втором этаже.

Очередное Stories Бузовой в Instagram могло закончиться трагедией. Звезда поделилась с подписчиками новым видео, как проходит ее отдых на Бали, где параллельно идут съемки передачи с ее участием.

«Мало кто знает, но на самом деле на Бали не так уж и жарко, и водица, между прочим, очень холодная, — рассказала девушка. — Но все равно, я хочу купаться!»

Звезда зашла в бассейн и проплыла к другому бортику, где забралась на его кромку. Сразу за бассейном была пустота: никаких ограждений не было установлено. Расстояние до земли составляло около пяти метров.

Полуголая Бузова чуть не погибла во время отдыха на Бали

Полуголая Бузова, позируя на узком бортике, в какой-то момент потеряла равновесие и чуть не упала со второго этажа. К счастью, телеведущая отделалась испугом — она покачнулась, вскрикнула, но устояла на ногах.

Больше рисковать жизнью звезда не решилась. Едва не погибшая Бузова сразу нырнула в бассейн и поплыла обратно. После этого инцидента она как ни в чем ни бывало продолжила снимать селфи в купальнике.

Ранее Бузова пережила нападение на Бали. Девушку атаковала обезьяна. Причем Бузову предупреждали о том, что к животным лучше не приближаться, но она не послушала, за что поплатись дорогими очками Jimmy Choo.

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