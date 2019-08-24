В Киеве посоветовали Зеленскому взять в руки метлу и сделать страну чище

Киев, 24 августа. День независимости Украины стал для жителей страны праздником, который они отмечают с грустью и тоской, поскольку им «приходится гордиться тем, что есть». Соответствующее заявление сделал украинский общественный деятель Александр Скубченко.

По его словам, у Украины были все шансы гордиться освоением космоса или высоким уровнем жизни граждан. Однако вместо этого власти «вынуждают гордиться базовым признаком государства — независимостью», хотя она не является целью. Скубченко уточняет, что независимость — это средство для самосовершенствования страны, при этом, по его словам, последним Украина похвастаться не может.

«Много «славы Украине», да мало дел, которые славят Украину. В «зависимости» наши предки возвели Родину-мать на склоне Днепра, а независимые потомки сейчас не смогли декоммунизировать ее, потому что в стране даже крана для этого нет», — отметил общественный деятель.

Также Скубченко напомнил, что Украине удалось войти в список девяти стран мира с полным циклом самолетостроения, но при этом за последние пять лет в государстве не построили ни одного самолета. Кроме того, он заявил, что Украина живет «от кредита к кредиту, а не от достижения к достижению». По мнению Скубченко, на День независимости по Крещатику должны пройти не военные и ветераны, а коллективы аграриев, рабочих, спортсменов и ученых.

«И мы должны гордиться ими, гордиться их трудом и достижениями, а значит и нашими. Президент не в желто-синий страну раскрасить просить должен, а взять в руки метлу, выйти на улицу и своим примером призвать всех страну чище сделать. Вот это реальная независимость: порядок в доме, достойное настоящее и уверенность в будущем», — приводит слова общественного деятеля ИА News Front.

Напомним, День независимости Украины отмечается 24 августа. В это день в 1991 году Верховным советом УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины от Советского Союза.

Ранее сообщалось, что по случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский произнес торжественную речь, в которой ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор». Также глава государства примет участие в праздничных мероприятиях на Крещатике, передает «Газета.ru».

Ранее Украину поздравил с Днем независимости премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Infox.ru. Он снялся в видеоролике, в котором обратился к украинцам на мове.