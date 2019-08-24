Зеленский обошелся без слов «Россия» и «агрессор» в речи ко Дню независимости Украины

Киев, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский произнес торжественную речь по случаю Дня независимости страны. В своей речи глава государства ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор».

Украинский лидер признался, что его утро начинается с чтения сводок из зоны проведения ООС. При этом, по его словам, он хотел бы начинать утро с чтения сообщений о количестве родившихся на Украине детей.

Зеленский отметил, что Украине вовсе не 28 лет, а она гораздо старше. Глава государства, выступая на площади Независимости, перечислил те события, которые на Украине принято относить к украинской истории. Также Зеленский рассказал о «ментальной опоре» — украинцах, родившихся уже в годы независимости страны.

В своей речи Зеленский вспомнил о событиях евромайдана. По его словам, в этот период украинцы «всей страной отстояли достоинство». По словам лидера, после начала гражданской войны в Донбассе «мы родились во второй раз как страна и как общество», объединились и сплотились. Не обошел стороной Зеленский события вокруг Крыма и Донбасса, он сравнил эту ситуацию с похищением детей. Глава украинского государства полагает, что когда-нибудь «похищенные дети» вернутся.

В завершении своей речи украинский президент призвал жителей страны быть «единым народом не на плакатах и лозунгах, а в сердце».

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году отношения между Киевом и Москвой усугубились. Тогда новое украинское руководство заявило о «европейской интеграции» как приоритетном направлении внутренней политики.

Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться пришедшему после госпереворота руководству, объявило о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. В это же время украинские власти обвинили в причастности к гражданской войне на Украине Россию. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел все кризисы.

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на то, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН Киев решение крымчан не признает. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.