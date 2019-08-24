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Порошенко пригрозил вернуть флаг Украины в Донбасс и Крым

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Порошенко пригрозил вернуть флаг Украины в Донбасс и Крым

Киев, 24 августа. Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что украинская армия вернет под свой контроль Донбасс и Крым, повторив «подвиг УПА»1.

В пресс-службе «Европейской солидарности» опубликовали речь Порошенко в связи с Днем независимости Украины. Экс-президент отметил, что под флагом Украины армия страны взяла под свой контроль Славянск, Лисичанск и Северодонецк. Порошенко также пригрозил вернуть флаг Украины в Донбасс и Крым.

«Я хочу, чтобы как можно быстрее мы вернули его в Донецк и Луганск, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай», — объявил Порошенко.

Лидер партии подчеркнул, что для этого украинцы должны «сделать все возможное», в частности повторить «героизм» запрещенной в России УПА.

«Под этим флагом мы будем повторять героизм воинов УПА, героев национально-освободительной борьбы, героизм тех, кто боролся и борется за то, чтобы сохранить государство сейчас», — констатировал Порошенко.

Порошенко пригрозил вернуть флаг Украины в Донбасс и Крым

Бывший президент также похвастался тем фактом, что во время его руководства страной было внедрено националистическое приветствие «Слава Украине! Героям слава!». Напомним, этот лозунг был популярен именно в рядах УПА.

Накануне бывший президент Украины Леонид Кравчук предостерег действующего главу государства Владимира Зеленского от повторения ошибок Порошенко. Он отметил, что Украина у него ассоциируется с «самой большой бедностью в Европе, самой высокой коррупцией, войной, кровью, ужасом, смертью». Он также добавил, что при Порошенко «все обещания превратились в игрушки».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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