Должностные лица в России будут отвечать за преступления бывших заключенных

В России хотят привлекать к ответственности должностных лиц за преступления, совершенные бывшими заключенными. Соответствующая информация содержится в протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ, подписанный главой комиссии — министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым — находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Необходимо уделить внимание причинам и условиям рецидивной преступности, — говорится в документе. — В каждом случае рассматривать возможность привлечения виновных должностных лиц к ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ».

Упомянутая в документе статья КоАП РФ предусматривает наказание в виде отстранения от службы сроком на год.

Вопросом привлечения виновных к ответственности должны заняться МВД РФ, Следственный комитет и Генеральная прокуратура.

СМИ постоянно сообщают о рецидивах со стороны бывших заключенных. Так, житель Пскова после освобождения сразу же совершил ограбление (до этого он отбывал наказание за аналогичное преступление); житель Калининграда продолжал нарушать закон, находясь прямо в колонии, и так далее — таких случаев десятки.

Комментируя Федеральному агентству новостей частоту рецидивов у бывших заключенных, врач-психиатр высшей категории Александр Федорович отметил, что, по идее, в тюрьме преступники должны проходить курс «исправления».

Однако это происходит далеко не всегда, признал врач.