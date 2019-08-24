Вассерман объяснил, почему Зеленский отменил парад в День независимости Украины

Москва, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от военного парада в День независимости Украины, чтобы не демонстрировать слабую армию. Об этом заявил известный интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ежегодно 24 августа на Украине отмечается День независимости страны. Принято считать, что эта дата стала датой образования современного государства.

В этом году новый президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить традиционный военный парад по главной улице Киева, заменив его шествием колонны, сообщают Nation News. Эта праздничная акция получила название «Шествие Достоинства».

В составе колонны прошли военные, медики, учителя, спортсмены, представители общественных организаций, волонтеры, иностранные гости и украинские политики, а также сам президент и его администрация.

Вассерман прокомментировал отказ Зеленского от традиционной программы праздника:

«Во-первых, военные парады имеет смысл проводить, когда армия побеждает или хотя бы дает основания надеяться на победу. Вооруженные Силы Украины регулярно проигрывают военные действия донбасским ополченцам. И более-менее успешно действуют только в обстрелах мирных граждан. На таком фоне военный парад выглядит, мягко говоря, позорно», — высказался публицист.

По мнению Вассермана, замена военной техники на колонну людей в данном случае связана не с миролюбивостью нового лидера Украины, а с опасением продемонстрировать печальную действительность.

Кроме того, публицист отмечает, что в названии нового шествия обыгрывается лозунг Майдана — «Революция достоинства».

Интеллектуал вспоминает свою первую опубликованную статью «Независимость от здравого смысла» и говорит, что уже тогда прогнозировал разрушительные для страны последствия.

Украинцы голосовали за независимость, потому что были уверены, что с выходом из состава Советского Союза наступит светлое будущее, объяснил Вассерман:

«Ожидания украинцев тогда были радужными. Тогда были в моде лозунги вроде «Москаль съел твое сало». Я, кстати, в своей статье разбирал несостоятельность этих лозунгов.

Президент Украины Владимир Зеленский произнес торжественную речь по случаю Дня независимости страны. В своей речи глава государства ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор», но вспомнил о событиях евромайдана.

По его словам, в этот период украинцы «всей страной отстояли достоинство». По словам лидера, после начала гражданской войны в Донбассе «мы родились во второй раз как страна и как общество», объединились и сплотились. Не обошел стороной Зеленский события вокруг Крыма и Донбасса, он сравнил эту ситуацию с похищением детей. Глава украинского государства полагает, что когда-нибудь «похищенные дети» вернутся.