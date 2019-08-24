Российская делегация поднимет в ПА ОБСЕ И ПАСЕ вопрос о действиях США в сфере вооружений

Москва, 24 августа. Российская делегация поднимет вопрос о политике Соединенных Штатов по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заявил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что Европейский союз «предостерегает Россию и США от новой гонки вооружений». Но подобные призывы нужно обращать исключительно к Вашингтону, подчеркнул Слуцкий.

По мнению парламентария, вина на разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности лежит исключительно на США. Спустя 16 лет после прекращения действия соглашения Вашингтон провел испытания своей крылатой ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.

Слуцкий считает, что американская сторона заранее спланировала кампанию по разрушению ДРСМД «для обеспечения собственного военного превосходства». При этом Соединенные Штаты, «перевалив все с больной головы на здоровую», обвинили РФ в несоблюдении норм соглашения.

«В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально, — отметил Слуцкий. — Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Но это вовсе не означает, что Москва втягивается в затратную гонку вооружений».

Европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза, отметил депутат. По мнению члена Госдумы, Европа может стать «военным полигоном и даже театром действий в случае возникновения конфликта».

«Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса. Это наша коллективная ответственность», — добавил он.

Напомним, в начале этого года Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД. Американская сторона обвинила Москву в несоблюдении соглашения, Россия все обвинения категорически отрицает. В то же время российская сторона неоднократно уличала именно американцев в нарушении условий договора.

В МИД РФ 2 августа сообщили о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Российское дипведомство назвало серьезной ошибкой решение Вашингтона выйти из ДРСМД.