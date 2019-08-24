Жена Тарасова затащила футболиста на курс омолаживающих процедур

Москва, 24 августа. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия отправила мужа к косметологу. О совместном походе пары на омолаживающие процедуры спортсмен рассказал в своих Instagram Stories.

По словам Тарасова, они с супругой посетили один из салонов на Рублевке.

«Затащила меня любимая на комплексное оздоровление HydraFacial. Крутая процедура, я доволен», — написал футболист.

В последнее время Тарасов довольно часто делится с подписчиками фотографиями со своей супругой и их дочерью Миланой.

Отметим, что брак с Анастасией Костенко стал для футболиста третьим в его жизни. Первой женой Тарасова была мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионата России Оксана Пономаренко, сообщает «Газета.ru». В браке, который продлился всего два года, у пары родилась дочь.

Во второй раз Тарасов женился в 2012 году. Его супругой стала известная телеведущая и певица Ольга Бузова. В конце 2016 года пара развелась, однако поклонники Бузовой считают, что она до сих пор не может забыть бывшего супруга и продолжает посвящать ему песни, пишет «Утро.ру».

Отметим, что в 2018 году первая жена Тарасова обвинила его в неуплате алиментов и подала в суд. Она потребовала от футболиста 15 миллионов рублей. В июле 2019 года адвокат спортсмена объявил, что Тарасов проиграл суд. Анастасия Костенко в этой ситуации поддержала супруга, написав у себя в Instagram «как аукнется, так и откликнется», передает «Вечерняя Москва».