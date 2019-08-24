Чехова рассказала о жалобах Заворотнюк во время их последней встречи

Москва, 24 августа. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, на что жаловалась актриса Анастасия Заворотнюк во время их последней встречи.
Ранее в СМИ просочилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Друзья артистки подтвердили, что до них тоже доходили такие сообщения.
Чехова отметила, что последний раз видела «прекрасную няню» в Армении: дамы принимали участие в открытии ювелирного салона в апреле этого года. Во время этого мероприятия СМИ обратили внимание на странный порез на шее Заворотнюк и предположили, что это мог быть след от биопсии. После той встречи телеведущая и актриса не пересекались.
«Я Насте застегивала украшение на шее и не заметила никакого пореза. Может, я не слишком внимательна, но выглядела она отлично», — поделилась воспоминаниями Чехова.
На днях побывала на открытии нового ювелирного салона в прекрасном городе Ереване. @artyoms_jewelry, хочу поблагодарить за тёплый приём, за приятные встречи и знакомства, а ещё пожелать вам успехов, процветания и расширения горизонтов! Ждём вас в Москве ;) #artyoms #artyomsjewelry
Звезда отметила, что знакомая не жаловалась на здоровье — жалобы от Заворотнюк поступали по другой причине.
«Разве что на армянскую еду. Мы обе объелись и решили, что больше в жизни не будем так много есть, — приводит KP.Ru слова Чеховой. — Вот это максимум, на что она жаловалась».
Телеведущая выразила надежду, что все слухи о страшной болезни актрисы окажутся выдумкой и ерундой.
«Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали», — добавила она.
Ранее друзья Заворотнюк собщили, что ее супругу — фигуристу Петру Чернышеву — пришлось приостановить работу, чтобы проводить время с женой.