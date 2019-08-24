Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Чехова рассказала о жалобах Заворотнюк во время их последней встречи

48
0 Оставить комментарий

Чехова рассказала о жалобах Заворотнюк во время их последней встречи

Москва, 24 августа. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, на что жаловалась актриса Анастасия Заворотнюк во время их последней встречи.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Друзья артистки подтвердили, что до них тоже доходили такие сообщения.

Чехова отметила, что последний раз видела «прекрасную няню» в Армении: дамы принимали участие в открытии ювелирного салона в апреле этого года. Во время этого мероприятия СМИ обратили внимание на странный порез на шее Заворотнюк и предположили, что это мог быть след от биопсии. После той встречи телеведущая и актриса не пересекались. 

«Я Насте застегивала украшение на шее и не заметила никакого пореза. Может, я не слишком внимательна, но выглядела она отлично», — поделилась воспоминаниями Чехова.

Звезда отметила, что знакомая не жаловалась на здоровье — жалобы от Заворотнюк поступали по другой причине.

«Разве что на армянскую еду. Мы обе объелись и решили, что больше в жизни не будем так много есть, — приводит KP.Ru слова Чеховой. — Вот это максимум, на что она жаловалась».

Телеведущая выразила надежду, что все слухи о страшной болезни актрисы окажутся выдумкой и ерундой.

«Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали», — добавила она.

Ранее друзья Заворотнюк собщили, что ее супругу — фигуристу Петру Чернышеву — пришлось приостановить работу, чтобы проводить время с женой.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров