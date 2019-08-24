Сирия новости 24 августа 16.30: САА официально объявила об освобождении Хан-Шейхуна, США уничтожили укрепления SDF

Сирия, 24 августа. Сирийская армия официально объявила об уничтожении «латаминского котла», США заставили курдов уничтожить укрепления на границе с Турцией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): официально объявила об освобождении Хан-Шейхуна.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов на севере Латакии и в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили танк САА под Телль аль-Нимр.

Курды: провели конференцию «военных советов» SDF в Хасаке, уничтожили укрепления и туннели на границе с Турцией.

Международная коалиция: проконтролировала уничтожение укреплений и туннелей SDF на границе с Турцией.

Провинция Латакия

Три самолета ВКС РФ нанесли удары по укреплениям джихадистов в районе населенного пункта Кабана на севере провинции Латакия, сообщает турецкое агентство Qasioun. Несмотря на многочисленные авиаудары, до сих пор САА не удалось продвинуться в горной Латакии, где держат оборону боевики «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Идлиб

Боевая авиация — ВВС Сирии и ВКС РФ — наносит удары по позициям террористов в Идлибе. Официальный новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews) сообщает об авиаударе, нанесенном по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Кафр-Набаль.

Террористические группировки в Идлибе продолжают отвечать обстрелами на удары САА. Step News сообщает, что боевикам удалось подбить танк САА в районе холма Телль аль-Нимр с помощью противотанковой ракеты.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики в провинции Даръа совершили покушение на известного сирийского дипломата. Как сообщает Step News, Мухаммед Арсан аль-Халаф получил огнестрельное ранение в городе Тсиль на западе провинции. По данным источников, нападавшие расстреляли аль-Халафа, когда он вместе с двумя спутниками обедал в ресторане «Аль-Хассани» в центре города. Нападавшие смогли уйти от погони, их личности неизвестны. Мухаммед Арсан аль-Халаф работал в МИД Сирии в посольстве в Ливане, сообщается о его тесных контактах с руководством ливанского исламского движения «Хезболла».

Провинция Ракка

Американские военные проследили за тем, как бойцы коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) уничтожают укрепления и подземные ходы в районе турецкой границы в провинциях Ракка и Хасака. Step News отмечает, что решение о подрыве укреплений, возведенных курдскими силами на случай турецкого вторжения, было принято спустя 24 часа после телефонных переговоров между главой Пентагона Марком Эспером и его турецким коллегой Хулуси Акаром. Также ведется работа по подрыву и засыпке тоннелей и окопов SDF. Все эти меры производятся в рамках подготовки к выполнению турецко-американского плана по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

Провинция Хама

Генеральный штаб Сирийской арабской армии сделал официальное заявление об освобождении городов Хан-Шейхун, Мурек, Аль-Латамина, Меркаба, Лахая, Кааб аль-Фарас и ряда стратегических высот в северной части Хамы и на юге Идлиба, сообщает источник в Twitter (@HarbiehNadie).

Между тем ливанское издание Al Masdar утверждает, что террористическая группировка «Джейш аль-Изза» — один из главных союзников террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в борьбе против САА в идлибской зоне деэскалации — может в скором времени объявить о самороспуске. В ходе боев за «латаминский котел» на севере Хамы мощная группировка, которую когда-то в борьбе против Дамаска поддерживали Соединенные Штаты, потеряла больше половины боевиков и значительное количество вооружения — как отмечает источник в Twitter (@Ibra_Joudeh), в ходе боев «Джейш аль-Изза» потеряла больше двадцати единиц бронетехники. Вероятно, в случае роспуска большинство боевиков «Джейш аль-Изза» вольются в другие группировки в Идлибе.

Провинция Хасака

В провинции Хасака прошла первая ежегодная конференция проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Источник в Twitter (@vvanwilgenburg) сообщает, что центральной темой конференции стало поддержание стабильности и мира в северо-восточной Сирии на фоне непрерывной террористической деятельности «спящих ячеек» группировки «Исламское государство1». В конференции участвовали представители курдских «военных советов» — административных структур, которыми проамериканские силы заменили местные органы управления на востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.