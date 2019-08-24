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Стала известна причина смерти голоса фильмов 90-х Юрия Живова

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Стала известна причина смерти голоса фильмов 90-х Юрия Живова

Москва, 24 августа. Заболевание почек стало причиной смерти известного переводчика-синхрониста Юрия Живова, голоса популярных фильмов 90-х. Об этом сообщил его двоюродный брат Андрей.

Похороны Юрия Живова состоятся 25 августа, прощание пройдет в морге Хованского кладбища. По словам брата Андрея, переводчик страдал от болезни почек, передает «360».

Известный переводчик, голос более тысячи иностранных фильмов скончался 22 августа на 62-м году жизни. Об этом рассказал его коллега Андрей Дольский.

Живов родился в Москве и с детства увлекался иностранными языками, он свободно владел немецким, английским, шведскими языками. Получил профильное образование и с 1987 года стал заниматься переводами.

Многие переводчики подражали манере Живова, он создал уникальный авторский стиль. Среди переведенных им фильмов «Последний рейд», «Анатомия», «Глория», «Преследуемый», «Шпионы как мы» и другие зарубежные ленты.

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