Алибасов заявил об улучшении состояния Федосеевой-Шукшиной

Москва, 24 августа. Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной стало значительно лучше, сообщил супруг артистки, продюсер Бари Алибасов на своей странице в Instagram.

«Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени Вишневского», — написал 72-летний продюсер.

Несколько дней назад во время отдыха в Болгарии актриса почувствовала недомогание. Ее перевезли в одну из клиник Москвы, напомнило РИАМО. Некоторые СМИ писали, что у 80-летней актрисы случился сердечный приступ, однако ее дочь Мария Шукшина опровергла эти сообщения. 52-летняя актриса и телеведущая назвала эти сообщения «очередным шумом в желтой прессе».

Ранее сообщалось, что Ольга Шукшина — младшая дочь актрисы — негативно относится к браку матери с Бари Алибасовым и требует развода пары. Она отметила, что не верит в искренность чувств музыкального продюсера и актрисы. По ее словам, у пары нет совместного быта.

Федосеева-Шукшина и Алибасов узаконили свои отношения в ноябре прошлого года. Для актрисы этот брак стал пятым по счету, отметил Infox.ru.