Путин поручил предоставить шахтерам досрочное пенсионное обеспечение

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с досрочным пенсионным обеспечением для шахтеров. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

По итогам встречи президента России с руководителями угледобывающих регионов правительство получило от Путина ряд поручений. Задачи должны быть выполнены при взаимодействии с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности.

Глава государства обратил внимание на необходимость совершенствования медицинских осмотров работников угольной промышленности, проведение их ежегодной диспансеризации. Путин отметил, что необходимо проводить специальную оценку условий труда шахтеров, особенно это касается параметров микроклимата, параметров световой среды и ионизирующих излучений.

«[Обеспечить] досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников», — поручил российский лидер.

Особое внимание Путин попросил кабмин обратить на профессии работников, которые работают под землей, в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, а также машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельс.

Ранее председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук рассказал Путину о нерешенных вопросах, которые связаны с медициной, условиями труда, а также обеспечением безопасности работников. Он отметил, что ряд из них не удается решить уже более пяти лет.