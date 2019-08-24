Правительство Германии потребовало от Киева удалить сайт «Миротворец»

Берлин, 24 августа. Правительство Германии осудило скандальный сайт «Миротворец» и потребовало от украинских властей удалить данный ресурс. Об этом говорится в ответе немецкого правительства на запрос Левой партии.

В документе отмечается, что скандальный сайт всегда становился темой для обсуждения в Берлине, когда для этого появлялся повод, например, после прошедших на Украине президентских выборов.

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — приводит выдержку из ответа RT.

При этом в тексте отмечается, что ФРГ продолжит финансировать различные проекты по продвижению демократии и развитию гражданского общества на Украине.

Одним из авторов запроса выступил депутат Левой партии Андрей Хунко, сообщает URA.RU. По его словам, если немецкое правительство хочет помочь становлению демократии на Украине, оно должно потребовать от главы украинского МВД Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов «Миротворца». Хунко отмечает, что украинские госструктуры сам продолжают активно пользоваться сайтом.

«Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко», — цитирует депутата Левой партии телеканал «360».

Хунко подчеркнул, что в базу «Миротворца» были включены некоторые граждане ФРГ, включая его самого и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Депутат добавил, что в список представители Германии попадали из-за критических высказываний в отношении украинского правительства или якобы нелегального въезда на Украину через РФ.

Напомним, сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Инициатором основания этого ресурса выступил Антон Геращенко, который тогда занимал пост советника главы МВД Украины. «Миротворец» публикует личные данные людей, добытые противозаконными способами. В базу сайта попадают, как правило, публичные персоны, которые посещали Крым или высказывали несогласие с официальной позицией Киева.