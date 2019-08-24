Сирия новости 24 августа 12.30: САА выдавливает турков из Мурека, ВКС РФ «готовят почву» для наступления в Идлибе

Сирия, 24 августа. Турецкие силы на наблюдательном пункте в Хаме оказались в осадном положении, ВКС РФ утюжит боевиков на юге Идлиба, ИГИЛ1 атаковало САА в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): проводит разминирование в Дамаске, нанесла удар по ССА в Алеппо, оказывает давление на турецкую армию в Муреке.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): изгнала беженцев из недостроенных домов на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): совершило нападение на САА в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Идлибе.

Провинция Дамаск

Инженерные части Сирийской арабской армии проводят подрывы неразорвавшихся боеприпасов и мин, оставшихся после боевых действий, в провинции Дамаск. Сирийский новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews) сообщает, что САА сегодня будет проводить взрывные работы в районе Рас ан-Набаа.

Провинция Алеппо

Правительственные силы, дислоцированные в районе населенного пункта Аль-Вадихи на юге провинции Алеппо, нанесли артиллерийский удар по боевикам ССА в районе деревни Аль-Хамира, сообщает источник в Twitter (@Step_Agency).

Кроме того, Step News сообщает о нападении боевиков из группировки «Файлак аш-Шам» (входит в протурецкие формирования ССА) на беженцев в Африне. Боевики, дислоцированные на одном из контрольно-пропускных пунктов в городе Африн, изгнали беженцев с севера Хамы, которые разместились в недостроенных домах на территории деревни Аль-Шейх Руз. Полевой командир «Файлак аш-Шам» по имени Ахмад Максур силой изгнал 10 семей беженцев за последние несколько дней — в основном это женщины и дети. Step News утверждает, что боевики ССА «из соображений безопасности» захватили под свой контроль около 200 домов в Аль-Шейх Руз.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» атаковали позиции САА в районе населенного пункта Абу-Кемаль, который находится в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). О результатах столкновения сведений нет, как и о погибших и пострадавших в рядах САА. Кроме того, тот же источник сообщает об обнаружении в пустыне на западе Дейр-эз-Зора, в районе Аль-Кибар, тела неизвестного с многочисленными пулевыми ранениями. Отметим, «спящие ячейки» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» продолжают действовать на востоке Сирии, и регулярно тревожат как проамериканскую коалицию, так и правительственные силы.

Провинция Идлиб

На юге сирийской провинции Идлиб продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией и боевиками коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». САА стремится развить крайне успешное наступление после ликвидации «латаминского котла».

ВКС РФ активно поддерживают сирийскую армию и «готовят почву» для дальнейшего продвижения. Источник в Twitter (@alfuratagency) сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям боевиков в районе города Ат-Тамана — следующей крупной цели САА на пути на север. Кроме того, удары были нанесены по силам «Тахрир аш-Шам» в районе городов Кафр-Саджна, Джарджаназ и Ат-Тах, сообщает Step News.

Тот же источник сообщает, что авиация нанесла удары по позициям террористов в районе города Хиш в Идлибе. В этом же районе находится новый наблюдательный пункт турецкой армии. Новостной источник в Twitter (@ufuq_sy) сообщает, что авиаудары были также нанесены в районе города Аль-Музра.

Провинция Хама

Источники утверждают, что Сирийская арабская армия оказывает давление на турецких военных, находящихся на территории наблюдательного пункта №9 в районе города Мурек на севере Хамы. Турецкие и сирийские военные находятся на расстоянии нескольких сотен метров одни от других, свидетельствует видеозапись, размещенная в Twitter (@ArshiMisha).

САА не совершает агрессивных действий в отношении турков, однако наблюдательный пункт может быть ликвидирован в ближайшее время, утверждает источник в Twitter (@smmsyria). Со слов протурецких боевиков, находящихся на наблюдательном пункте, источник (@nm79797979) утверждает, что у турецких наблюдателей осталось крайне мало пищи и питьевой воды, поставок нет, заканчивается топливо для автомобилей. САА собирается отключить подачу электричества на наблюдательный пункт.

Напомним, ранее турецкие официальные лица заявили, что военные не будут выведены из наблюдательного пункта, оказавшегося на освобожденной САА территории. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу даже объявил, что наблюдательный пункт в Муреке вовсе не окружен сирийской армией.

1 Организация запрещена на территории РФ.