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Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс

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Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс

Москва, 24 августа. Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора изучают обстоятельства инцидента, который произошел в столичном аэропорту «Внуково» 21 августа, и принимают все необходимые меры по защите интересов пострадавшего потребителя.

«По предварительной информации, причинами отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании и составляющих 36х30х20 см», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство также даст оценку своевременности доведения до пассажира информации о норме провоза ручной клади.

Ранее в Telegram-канале Baza появилось видео, в котором женщина просит сотрудников аэропорта пустить ее на рейс «Победы» в Чебоксары. Она выбрасывает вещи, которые не прошли по габаритам ручной клади, но на рейс ее все равно не пустили, поскольку посадка закончилась. По данным издания, женщина собиралась лететь в Чебоксары на похороны родственника, сообщило РИАМО.

Представители авиакомпании «Победа» заявили, что сотрудники компании UTG обоснованно не пустили женщину в самолет. Как отметил телеканал «360», в авиакомпании объяснили недопуск пассажира нарушением правил перевозки ручной клади.

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Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора
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